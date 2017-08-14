Türkiye’nin ilk 360 derece sanal fuarı: Nettexpo

Dünyanın herhangi bir yerindeki ziyaretçinin akıllı telefon, tablet ve bilgisayarından kendi dilinde 360 derece gezme fırsatı sunan Nettexpo.com, Türkiye’nin tek dijital fuar olma özelliğini taşıyor.

KOBİ ve sanayi kuruluşlarının ürünlerini sergileyip işletmelerini tanıtabilecekleri, normal bir fuar alanını dijital ortama taşıyan Nettexpo.com’un ilk fuarı 17 Ağustos- 17 Eylül tarihleri arasında Makine ve Teknolojileri Fuarı olacak.

Normal bir fuara göre 100 kat fazla ziyaretçiyi yüzde 99 oranındaki maliyet tasarrufu ile şirketleri buluşturmayı hedefliyor. Nettexpo.com portalı üzerinden sanayi kuruluşları normal bir fuar alanı gibi ürünlerini ve işletmelerini Full HD kalitede 360 derece gezi fırsatı ile tanıtma imkanı bulacak.

Firma yetkililerinin kartvizitlerini QR kodu ile gönderme kolaylığını da sunan portal, ziyaretçilerine mesaj ve e-mail gönderebilme olanağı sağlayacak, katılımcının bu mesaj ve e-maillerden haberdar olabilmesi için cep telefonuna kısa mesaj (SMS) gönderilecek.

Aynı anda 5 kişinin görüntülü konuşabileceği interaktif toplantı imkânı sayesinde uzak mesafelerin dezavantajını ortadan kaldırmayı hedefleyen Nettexpo.com da şirketler, ziyaretçilerine e-katalog sunabilecek ve dileyen bu kataloğu PDF formatında da indirme imkanı bulunacak.

Yüzde 70 devlet desteği

Normal bir fuara göre yüz misli daha fazla ziyaretçiyi online ortamda buluşturmaya hazırlanan portal sayesinde şirketlerin yüzde 99 tasarruf edeceğini belirten Metropolitan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Metehan Ömer Solak, “Fuarlara harcanan paranın yüzde 10’luk kısmı ile portala giriş yapan katılımcılar, yapacağı harcamanın yüzde 80’lik kısmı devlet teşviki kapsamında olduğundan, bu sayede şirketler, neredeyse hiçbir masraf yapmadan çok daha fazla kişiye ürünlerini sergileme imkanı bulacak” dedi.

Solak, normal fuarda yapılan nakliye, yolculuk, konaklama, yemek, hostes, stant, promosyon ve ikram gibi masrafları sıfıra indirdiğini, katılımcıların yapacağı harcamanın yüzde 70’lik kısmının devlet teşviki olduğundan şirketlerin neredeyse hiçbir masraf yapmadan ürünlerini sergileyebileceğini söyledi.

Tüm dünyaya duyurulacak

Portalın sunduğu ayrıcalıkların tüm dünyada duyurulacağını ve yurt dışından da katılımlar sağlanacağının söyleyen Solak, “Yurt dışına çıkacak binin üzerinde treylerin arka kapak kısmına gece bile okunabilen Nettexpo.com markası yazılarak yurt dışında da merak uyandırılacak. Sadece Türkiye değil hedeflenen pazarların tematik kanallarında da yayınlanacak reklamlarla portalın sunduğu ayrıcalıklar tüm dünyaya duyurulacak, bu sayede yurt dışından da katılımlar sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyayı da en aktif şekilde kullanacaklarını belirten Solak, “Hedef ülke sosyal medyalarında yapılacak çalışma ile ziyaretçi sayısında artış sağlanacak. Yaz güneşinin yavaş yavaş hissedilmeye başlandığı, Türk turizminde lokomotif görevini üstlenen İstanbul ve Akdeniz Bölgesi’nde açık hava reklam alanları kullanılacak, toplu ulaşım araçları giydirilecek. ‘Nettexpo.com’ bünyesindeki mobilwall araçların avantajı ile portal bilinilirliği artırılacak. Normal fuarlardan hiçbir farkın olmadığı, sanal ortamın sunduğu sınırsız avantajlar sayesinde alıcı ile satıcıyı buluşturmayı amaçlayan ‘Nettexpo.com’ için basılacak afişler ile katılımcı kurum ve kuruluşların yanı sıra ticaret ve sanayi odalarında da portala dair farkındalık yaratılacak.” dedi.