850 binden fazla firmayı barındıran Türkiye’nin en büyük online firma rehberi Yellow Pages, bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk rehber robotu “RehberBot”u yayına aldı.

Hem Facebook Messenger hem de YellowPages.com.tr üzerinden ulaşılan RehberBot, arama yapmak isteyenlere ya da firmasını rehbere kayıt etmek isteyen KOBİ’lere yardımcı oluyor.

Son aylarda hem dünyada hem Türkiye’de çok popüler olan “chatbot”ların ilk örnekleri ortaya çıkmaya başladı. “Bot”, internette verilen görevleri yerine getiren programlar olarak öne çıkıyor. Chatbot’lar ise kullandığımız mesajlaşma/chat uygulamalarında “yaşayan” ve sizinle sohbet edebilen bot’lar olarak tanımlanıyor. Yellow Pages Türkiye ekibi, sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekleyerek bir ilki gerçekleştirdi ve Türkiye’nin ilk firma rehberi robotu RehberBot’u hayata geçirdi. RehberBot, Türkiye’nin ilk rehber robotu olduğu gibi dünyadaki Yellow Pages’lar arasında da bir ilk…

RehberBot ile firmalar rekabet güçlerini artıracak

Bugün 850 binden fazla firmanın yer aldığı YellowPages.com.tr üzerinden Mesaj Gönder butonundan ya da Facebook’tan Messenger ile ulaşılabilinen RehberBot ile kullanıcılar rehberde firma arayabiliyor ya da rehbere firma ekleyebiliyorlar. RehberBot’un en büyük avantajlarından biri, kullanıcıları istedikleri firmalara daha kolay, hızlı, sıcak bir dilde ve hatta eğlenceli bir şekilde ulaştırması… Diğer bir avantajı ise rehbere kayıtlı olmayan firmaların kendilerini rahatlıkla rehbere kaydederek bulunabilirliklerini artırması. RehberBot, firmasını rehbere kaydetmek KOBİ’lere ya da rehberde arama yapmak isteyen kullanıcılara adım adım yol gösteriyor ve yardım ediyor.

RehberBot üzerinde firma ekleyenlerin oranı %43

Henüz geçtiğimiz hafta yayına alınan RehberBot’un ilk kullanım istatistikleri de çıktı: RehberBot’la konuşan kullanıcıların %43 RehberBot’u “firma ekleme” için kullanırken %45’i “firma arama” için kullanıyor. Kalan %12’lik kesim ise RehberBot’a “günaydın” diyerek çıkanlardan iş başvurusu yapan, yemek tarifi soran, trafikte hatalı araç kullanımı bildiren kişilere kadar çok çeşitli konularda robotla konuşmaya çalışan, robotu merak eden kullanıcılardan oluşuyor.

RehberBot’un firma eklemek isteyen işletme sahiplerinin ya da arama yapan kullanıcılarının konuşmalarını anlayabilmesi için konuşmaların belirli bir formatta olması gerekiyor. Örneğin hava durumunu soracak olursanız, RehberBot özür dileyerek sizi anlamadığını belirtiyor. Anlayabilmesi için önceden belirlenmiş bir soru seti içinden seçim yapmanızı istiyor. Sorularına yanlış cevap verirseniz, örneğin telefon numaranızı eksik girerseniz, sizi uyarıyor ve doğru formatta cevap vermenize yardımcı oluyor. Bu yönlendirmeler sayesinde, firma ekleme veya firma arama kullanımlarının başarıyla sonuçlanma oranı %85’in üzerinde.