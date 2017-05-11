Türkiye’nin ödeme yöntemi TROY cüzdanlarda

Türkiye’deki tüm bankaların ortak girişimiyle hayata geçirilen “Türkiye’nin Ödeme Yöntemi’nin (TROY)” tüketici tanıtımı yapıldı.

Yıl sonu hedeflerinin tüm bankaların TROY logolu kart çıkarmaları olduğunun altını çizen BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko “Türkiye, dünyaya ödeme teknolojilerine kattığı yeniliklerle ilham veriyordu, artık kendi markasıyla dünyaya yön veriyor” dedi.

Bankaların ortak platformu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen kartlı ödeme yöntemi ve markası TROY, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından artık cüzdanlara girdi.

Paranın ve ticaretin doğduğu topraklarda yepyeni bir marka

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, düzenlenen basın toplantısında TROY’un ilk kez tanıtıldığı 1 Nisan 2016’dan bugüne kadar geçen sürede ürünün gelişimini ve markaya dönüşme hikayesini anlattı. “Bundan böyle kartların sağ alt köşesinde bir Türk markası var” diyen Dr. Soner Canko, Türkiye’nin kendi ödeme yöntemi markasını yaratmasının tesadüf olmadığını, ekonominin kitabının tarih boyunca bu topraklarda yazıldığını belirtti. Paranın, ticaretin ve borsanın Anadolu’da doğduğunu hatırlatan Canko, Türk toplumunun bu köklü miras üzerinde yükselen alışveriş ve ödeme kültürünün Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla bir ödeme yöntemi ve markası doğurduğunu vurguladı.

Dün ilham veriyorduk, bugün kendi markamızla yön veriyoruz

Türkiye bankacılık ve ödemeler sektörünün teknolojiye yaptığı önemli yatırımların altını çizen BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko “Toplumumuzun dinamik yapısı ve teknolojiyi benimseme hızı, finansal teknolojilerde hızlı büyümeye yol açtı. Bu dinamizm ve hız, dünyada bu alandaki taksitlendirme, güçlü sadakat programları, chip&pin ve temassız ödemeler gibi önemli teknolojik gelişmelere ilham verdi. Sektörümüzün ortak girişimleri ve iş birliğiyle artık dünyaya ilham vermenin yanında kendi markamızla dünyaya yön veriyoruz. Banka kartları, ön ödemeli kartlar ve kredi kartlarının sağ alt köşesinde yer alan logo, ödeme şeması olarak adlandırılıyor. Artık cüzdanlarımızdaki kartların sağ alt köşesinde hepimize gurur veren bir marka; TROY var” ifadelerini kullandı. “En büyük gücümüz bankaların kurduğu tek bir çatı altında yerel, hızlı ve yenilikçi bir yapı olmamız” diyerek sözlerine devam eden Canko “TROY’un arkasında güçlü bankacılık altyapısıyla Türkiye var” dedi.

Yerel ödemeler dünyası hareketli

Dünyanın diğer ülkelerindeki yerel ödeme yöntemi kullanımına yönelik bilgiler veren Dr. Soner Canko farklı ülkelerden çarpıcı örnekleri paylaştı. Canko “Örneğin 200 milyon nüfuslu Brezilya’da, yerel ödeme yöntemi Elo’ya sahip 110 milyon kart kullanılıyor. 1,3 milyar nüfusa sahip Hindistan’da ise 645 milyon adetlik banka kartı pazarının yüzde 38’ini Hindistan’ın yerel ödeme yöntemi olan Rupay oluşturuyor. Bir Akdeniz ülkesi olan 59 milyon nüfuslu İtalya’da ise yerel ödeme yöntemi olan Bancomat markalı 37 milyon adet kart kullanılıyor” diye konuştu.

Hedef her cüzdanda en az bir TROY kart

TROY’un, ilk işleminin yapıldığı Nisan 2016 itibarıyla atılmış olan adımları hatırlatan Dr. Soner Canko, TROY kartların POS, ATM ve e-ticaret sitelerinde yüzde 100 kabulünün sağlandığını, TROY üyelerine yönelik altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve TROY kullanımına ilişkin tüm standart ve kuralların belirlendiğini söyledi. Bugün itibariyle 200 bini aşkın TROY logolu kart bulunduğunun altını çizen Dr. Soner Canko, “Halihazırda 15’i banka, biri banka dışı olmak üzere 16 kurum TROY logolu banka kartı, ön ödemeli kart ve kredi kartı ürününü vermeye hazır durumda. Hedefimiz yüzde 100 nakitsiz ödemeler toplumuna giden bu yolda tüm bankaların TROY logolu kartlarını kullanıcılara sunması ve her cüzdanda en az bir TROY logolu kart bulunması” diye konuştu.