Türkiye’nin yıldızları, Çin’den özel ödülle döndü

“All Star Turkey” takımı, Çin’in ev sahipliği yaptığı FRC Robot Turnuvası’nda İlham Veren Takım Ödülü’nü kazandı.



Dünyanın dört yanından 74 takımın katıldığı China Robotics Challenge turnuvası, Çin’in Zhengzhou kentinde gerçekleştirildi. Darüşşafaka Robot Kulübü öğrencilerinin de yer aldığı “All Star Turkey” takımı, turnuvada Türkiye’yi başarıyla temsil etti ve “İlham Veren Takım” ödülünü kazandı.

Sosyal bir çevrede Çin takımlarına robot teknolojisini sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen turnuvada paylaşımcı kimliğiyle bir adım öne çıkan All Star Turkey, Türkiye’ye ödülle dönmeyi başardı.

All Star Turkey takımı Darüşşafaka, Şişli Meslek Lisesi, İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nden 15 öğrenci ve 4 mentordan oluştu. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri’ndeki FRC Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden ve “Takım Ruhu” ödülüyle yurda dönen Darüşşafaka 10. sınıf öğrencileri Cem Arda Fil, Eren Sanır, Şeyhmus Aca, Nur Evsan Birinci, Aslıhan Okur ve Şevval Keskin, bilgi ve deneyimleri sayesinde Çin’deki turnuvada da takımda etkin rol aldı.