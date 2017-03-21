Türkiye’nin yüzde 78’i neden 4 megabit hıza mahkum?

Uluslararası araştırma şirketi Akamai’nin hazırladığı son rapora göre Türkiye, fiber internet hızıyla dünyada 147 ülke arasında 67. sırada bulunuyor. TELKODER tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki fiber internet kullanıcılarının %78’lik büyük bir çoğunluğu 4 megabit gibi oldukça düşük bir hıza sahip.

Ortalama 7,6 megabitlik fiber hızıyla Avrupa ülkelerinin eriştiği hızın neredeyse yarısına erişebilen Türkiye, Kenya (15 megabit) ve Şili (8,6 megabit) gibi ülkelerin de gerisinde kalıyor. İnternet kullanan 21 milyon haneye yüksek hızlı fiberin ulaşması ve ortalama hızın artması için ise 1 milyon km daha fiber altyapı kurulması gerekiyor. TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, Türk halkının yüksek hızlı internete bir an önce ulaşabilmesi için, yatırımların önünün artık fiilen açılması gerektiğine dikkat çekiyor.

İnsanların günlük yaşantısında artık vazgeçilmez olan internet hizmetlerinin kalitesi, ülkelerin gelişmişlik düzeyini ve ekonomilerin büyümesini de etkileyen önemli bir faktör haline geldi. Akamai’nin yaptığı araştırmada, Türkiye fiber internet hızıyla Kenya (15 megabit) ve Şili (8,6 megabit) gibi ülkelerin gerisinde kalarak 67. sırada yer alıyor. TELKODER tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki fiber internet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu (%78) 4 megabit gibi oldukça düşük bir hıza sahip. Kullanıcıların %19’u 10 megabit, kalan %7’si ise 15 megabit ve üstü bir hızla internete erişebiliyor.

Avrupa’da fiber internet hızı ortalama 15,4 megabit iken, ortalama 7,6 megabitlik hızıyla Türkiye, Avrupa ülkelerinin sahip olduğu hızın çok gerisinde kalıyor. Hızlı ve kaliteli internet hizmeti sağlayabilmenin yolu ise geniş bir fiber altyapıya sahip olmaktan geçiyor. Türkiye’de 290 bin km fiber altyapı uzunluğu bulunuyor. İnternet kullanan 21 milyon haneye fiberin ulaşması ve ortalama hızın artması için ise 1 milyon km daha yani 5 kat daha fiber altyapı kurulması gerekiyor. Aynı şekilde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca yapılmış uydudan hızlı internet yatırımlarının kullanılmasının önündeki engellerin de kalkması bu konuda büyük önem taşıyor.

Yüksek Hızda İnternet İçin Kağıt Üzerindeki Yetkiler Fiilen Uygulanmalı

Türkiye’de elektronik haberleşme hizmetlerinin altyapısı olan fiber şebekelerin gelişmesi ve paylaşılması için çalışmalarını sürdüren TELKODER’in Başkanı Yusuf Ata Arıak, bireysel kullanımın dışında, iş dünyasının global rekabette güçlü kılınması için deönemli bir işlevi olan fiber altyapının genişletilmesinin önünde engeller bulunduğunu belirtti. Alternatif işletmecilerin fiber altyapı kurması için önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Arıak, kağıt üzerinde var olan kararlara göre yatırımların önünü açık, ama fiilen kapalı. Fiiliyatta yıllardır yeni yatırımların önü maalesef kapalı. Adeta, fiber şebeke yatırımı yapmak isteyen işletmecilere, “Dur, yatırım yapamazsın” deniyor. Öte yandan, belediyeler tarafında da bazı engellemeler söz konusu. Örnek olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi görev alanı olmadığı halde fiber altyapısı konusunda tekel oluşturmaya çalışıyor. Güçlü bir Türkiye için hem sektördeki işletmecilerin hem de belediyelerin daha akılcı olarak yasalara uygun hareket etmesi gerekiyor. Bu sorunların aşılması halinde yüksek hızlı internet için fiber şebekenin ülkenin her köşesine götürüleceği muhakkaktır. Fiberin geç gidececeği yerlere ise uydudan hızlı internet yolu açılmalı vesosyal adaletin gereği yerine getirilmelidir.’’dedi.