Türkiye’ye hangi ülkelerden siber saldırı yapılıyor?

Uluslararası siber saldırı istihbarat ağı ATLAS, Türkiye’de Eylül ayında dakikada 3, günde 466 saldırı gerçekleştiğini rapor etti. İşte rapordaki diğer dikkat çeken detaylar…

Saldırıların yüzde 30’u Amerika kaynaklıyken, yüzde 29’u Türkiye içinden gerçekleşti. Saldırıların en büyük diğer iki kaynağı yüzde 21 ile Hollanda, yüzde 20 ile Almanya oldu. Eylül 2017 süresince 130 binden fazla siber saldırı yaşanan Türkiye, özellikle online erişimi engellemeye yönelik saldırılar alanında dünyada en fazla saldırıya hedef olan ilk 8 ülke arasına girdi.

Dünya çapında 400 İnternet servis sağlayıcısının anonim trafik bilgilerini, trendleri ve tehditleri inceleyen ATLAS, Türkiye’de artan siber saldırıların boyutlarını ortaya koydu. Botnetler, online erişimi engellemeye yönelik DDoS saldırıları ve kötü amaçlı yazılımları izleyen ATLAS, Türkiye’de son altı ayda siber güvenliği tehdit eden olayların Ağustos ve Eylül aylarında arttığını rapor etti.

Uluslararası siber güvenlik kuruluşu Arbor Networks’ün yönetimindeki ATLAS’a göre, Türkiye’de Eylül 2017’de günde 466, saatte 19, dakikada 3 saldırı gerçekleşti. Türkiye’ye yönelik saldırıların kaynağı olarak tespit edilen ilk dört ülke yüzde 30 ile ABD, yüzde 29 ile Türkiye, yüzde 21 ile Hollanda, yüzde 20 ile Almanya oldu. En büyük saldırının boyutu saniyede 22.2 GB’a ulaştı. Doğrudan güvenlik duvarlarını hedef alan saldırılar ise, saniyede 6.21 pakete erişti.