TurkNet, Adil Kota Noktası’nı kaldırdı!

TurkNet, kendi altyapısındaki kullanıcılardan sonra Türkiye’nin her yerindeki abonelerinin AKN’lerini kaldıran Türkiye’nin ilk operatörü oldu.

AKN’siz (Adil Kullanım Noktası) internet dönemi TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler ve Bireysel İş Birimi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kurmuş’un katıldığı basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıda konuşan Genel Müdür Cem Çelebiler, internetin ilk gününden beri içinde barındırdığı paylaşım, açıklık ve fırsat eşitliği değerlerini benimsediklerini, bu değerleri yaşattıkları ölçüde işlerinde başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti. Herkesin hız, limit, kota düşünmeden gönül rahatlığıyla internet hizmetlerinden yararlanması misyonuyla hareket ettiklerini söyleyen Çelebiler, “Önce taahhüdü kaldırarak kullanıcılara seçme ve memnun kalmadığında hizmetini değiştirme şansı sunmaya başladık. Şimdi de tüm Türkiye’deki müşterilerimizi ve TurkNet’e yeni gelecek herkesi AKN’siz internetle buluşturuyoruz. TurkNet’liler artık AKN hız sınırlamasına takılmayacak. İnternet kullanıcısı olarak bizler bir servis sağlayıcıdan ne istiyorsak müşterilerimize de onu sunuyoruz. Kendini müşterilerimizin yerine koyabilen, en yetkin, en yenilikçi insanlarla çalışarak yepyeni çözümler üretiyoruz, yaratıcı fikirlerle sektör ve teknolojinin sınırlarını genişletiyoruz. Biz internet çağının bireyleriyiz” diye konuştu.

“AKN’siz internete giden yola iki yıl önce çıktık”

Cem Çelebiler ilk adımı, 2016 Mart ayında, o dönem Türkiye’deki ortalama kullanımın yaklaşık üç katı olan 150 GB AKN’li interneti ve her yönde ayda 1.000 dakika telefon hizmetini tüm müşterilerine taahhütsüz olarak ayda 59,99 TL’ye sunarak attıklarını söyledi. İkinci adım olarak, Yerel Ağın Paylaşıma Açılması (YAPA) uygulamasıyla, sadece bakır kablolar gibi pasif bileşenleri kiralayarak, kendi aktif altyapıları üzerinden kullanıcılarına ulaşmaya başladıklarını, böylece maliyetlerinde önemli bir düşüş sağladıklarını anlatan Çelebiler, “üçüncü adım olarak, bu maliyet düşüşü ile 20 Nisan’dan itibaren aktif altyapıda bulunan TurkNet abonelerinin, AKN’siz internet kullanmasını sağladık. Dördüncü adımda yaz boyunca aktif altyapıda olmayan tüm müşterilerimizin AKN’lerini 250 GB’ta çıkartarak altyapımızı test ettik” diye konuştu. Testlerde kullanımların anlamlı bir şekilde arttığını, uzun yıllardır planlı yatırımlarla büyüyen altyapılarının da bu artışı kolayca kaldırdığını belirten Çelebiler “son adım olarak tüm mevcut ve aramıza yeni katılacak müşterilerimizin AKN’siz internet keyfi yaşamaya hazır olduğuna karar vererek, AKN’yi tamamen kaldırdık” diyerek sözlerine son verdi.

Aktif altyapıda 100 Mbps’e kadar hız

TurkNet, aktif altyapısı kapsamındaki müşterilere herhangi bir fiyat farkı olmadan AKN’siz ve taahhütsüz 100 Mbps’e kadar yüksek hızlı internet hizmeti veriyor. Aktif altyapısı dışında kalan bölgelerdeki yeni müşterilere ise yine AKN’siz ve taahhütsüz 35 Mbps’e kadar hız sunuyor. TurkNet Bireysel İş Birimi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kurmuş, “35 Mbps ile eş zamanlı yedi tane HD kalitesinde film izlenebilir. Pratik olarak evde çocuklar internette oynarken, ebeveynler ayrı ayrı film izleyebilir, eve gelen misafirler cep telefonlarıyla sosyal medyada gezinebilir, bu sırada da bir uygulama güncellenebiliyor olabilir” diye konuştu.

TurkNet’in kapattığı AKN neydi?

AKN, Adil Kullanım Noktası’nın kısaltmasıdır; Adil Kullanım Kotası (AKK) ya da yanlış da olsa kota olarak da bilinir. AKN’li hizmet alan bir kullanıcının kullanım hızı, indirdiği veri AKN sınırına geldiğinde bir dahaki AKN dönemi başlangıcına kadar yavaşlar. AKN dönemleri aylıktır. Bugün kullanıcıların büyük bir kısmı 50 GB ve altında AKN’si olan hizmetleri kullanmaktadır. Yani bu kullanıcıların bağlantı hızları, 50 GB veri indirdikten sonra düşmektedir. 1 Mayıs 2017 tarihine kadar AKN sınırına gelen kullanıcıların hızları, sözleşme hızları ne olursa olsun 2 ya da 3 Mbit/saniyeye düşürülmekteydi. Mayıs ayında BTK tarafından yapılan düzenlemeyle hız düşüşü sözleşmede alınan hıza göre belirlenmeye başladı. Ayrıca 1 Mayıs 2017 sonrasında sabah 02:00 – 08:00 arası yapılan kullanımlar AKN kapsamından çıkartıldı.