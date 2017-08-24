TV Streaming servislerinde bulutun kullanımı artıyor

Live TV Streaming servisleri bulutla birlikte büyüyor, gelişiyor. Son olarak bu alanın önde gelen isimlerinden Hulu, bulut sağlayıcısı olarak Amazon Web Services (AWS)’i seçti.

Hulu gibi medya ve eğlence dünyasının yeni liderleri, ölçeklenebilir yayın akışı ve OTT çözümler oluşturmak için daha verimli yollar arıyor. Bu kapsamda bulut teknolojilerinin ölçeklenebilirliği ve güvenilirliği, Hulu’nun veri merkezleri kurmak ve yönetmek için milyonlarca dolar ve binlerce çalışma saati harcamadan, Live TV yayınlarını geniş kapsamlı talep üzerine programlamayla birlikte sunmak gibi yeniliklere ön ayak oluyor.

Hulu, ölçeklenebilir, faal ve uygun maliyetli bir altyapı için AWS’den yardım alırken, Live TV hizmetini de AWS’nin güvenilir ve güvenli altyapısı üzerinde çalıştırdı. Bu Hulu’ya görüntüleme ve yayın trafiğinde hızlı artışların yaşandığı durumlarda bile kesintisiz bir izleyici deneyimi sunma fırsatı veriyor.

Hulu, ABD’deki milyonlarca aboneye TV ve filmler sunuyor. 2008 yılında hizmete sunulduğundan beri Hulu, eğlence ve teknoloji alanında sürekli ön planda olan bir marka oldu. Hulu, şu anda en büyük ABD yayın ağlarından hem reklam destekli hem de reklam içermeyen sezon şovlarını; hit TV dizilerini ve filmlerden oluşan bir seçkiyi; Emmy’ye aday gösterilen drama dizisi The Handmaid’s Tale, The Mindy Project, The Path, 11.22.63, Golden Globe®’a aday gösterilen komedi dizisi Casual ve ayrıca yakın zamanda Future Man ve The Looming Tower da dahil olmak üzere beğenilen dizileri sunan tek yayın akışı hizmeti olarak dikkat çekiyor.