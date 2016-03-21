Twitter 10.doğum gününü kutluyor

Dünyanın en önemli sosyal medya platformlarından olan ve bugüne kadar milyonlarca kişinin hayatına etki etmiş olan Twitter, 10. Doğumgününü kutluyor.



Twitter’ın kurucularından olan ve bugünkü CEO’su Jack Dorsey’in bir kağıda çizdiği o eskizle başlayan heyecan; 2006’da gerçeğe dönüştü. Jack Dorsey’in 21 Mart’ta attığı o ilk Tweet ile aslında yepyeni bir dünyanın kapıları aralandı. Twitter’ı mesajlaşmak, fikirlerini aktarmak, resimler paylaşmak için kullananların sayısı her geçen gün arttı.

Sadece dünyada değil Türkiye’de de en önemli platformlardan biri olan Twitter, üyelerinin bu denli ilgisine ve verdiği değere bir karşılık olarak da 10 yıldır en yeni gelişmelerle platformu güncelliyor. Birçok teknolojik yeniliğe imza atan Twitter’ın son 10 yılda dünyada büyük yankı uyandıran “kilometre taşlarına” hep birlikte bakmak ister misiniz?

Bu çerçevede Twitter doğumgünü kutlarken asıl sizi; bizim en büyük parçamız olduğunuz için kutlarız. Hepimizin doğumgünü kutlu olsun!

#LoveTwitter