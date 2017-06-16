Twitter tasarımını baştan aşağı yeniledi

Popüler sosyal medya ağı Twitter, iOS uygulaması ve internet sitesinde tasarımını yeniledi.



Twitter, son zamanlarda yaptığı değişikliklerle sosyal ağın ötesinde dünyada olan olayları kullanıcılarına sunmak için değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler arasında Moments özelliğini tüm kullanıcılara açma, güvenlik önlemlerini arttırma, bir tweeti yanıtlarken isimleri kaldırma ve yumurta şeklindeki avatarları kaldırma özellikleri bulunuyordu. Twitter, şimdi hedefini iOS kullanıcılarına yöneltti.

Güncellenen iOS uygulamasında daha az gezinme sekmesi bulunacak. Bu sekmeler Ev, Arama, Bildirimler ve Doğrudan Mesajlar şeklinde olacak. Kullanıcıların profiline,listelerine, ayarlarına ve kullandığı diğer hesaplara erişebilmesi için sağ tarafa doğru hızlıca kaydırması yeterli olacak. Android kullanıcılarına daha önce gelen bu tasarım şimdi iOS cihazlarına da geldi.

iOS uygulamasına gelen bir diğer özellik ise makale ve web sitesi bağlantıları artık Safari’nin görüntüleyicisinde açılacak. Twitter sözcüsü bu özelliği New York Times’a abone olanların daha önce oturum açtığı web sitelerindeki hesaplarına kolayca erişebileceği şeklinde açıkladı.

Bu değişikliklerin yanında iOS uygulamasının da ötesinde tasarım değişiklikleri de geliyor. Cevap simgesi kavisli bir oktan konuşma balonuna dönüştürüldü. Bu tasarım değişikliği; iOS uygulaması, Twitter.com, Twitter Lite,Android uygulaması ve TweetDeck’de geçerli olacak.

Twitter, yapılan bu değişikliklere gelen geribildirimlere önem vereceğini ve tasarım değişikliklerinin sürdürüleceğini açıkladı.