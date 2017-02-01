Twitter “troll’lere” yeni önlemler alıyor

Twitter “troll’lere” yeni önlemler alıyor
, 1 Şubat 2017

Twitter yaptığı resmi bir açıklama ile bazı yeni özellikleri devreye alacağını ve bu özelliklerin Twitter üzerindeki ‘troll’ davranışlarını engellemeye yönelik olduğunu duyurdu.

Şirketin CEO’su Jack Dorsey yaptığı açıklamada; “Yeni özellikler gerçek zamanlı olarak çalışıyor ve tümüyle yeni bir yaklaşım ile tacizi önlemeyi sağlıyor” dedi ve bu özelliklerin çok yakında kullanıma sunulacağını belirtti.

Yeni özellikler kullanıcıların engelleme ve sessize alma seçenekleri yanı sıra tacizci kişilerin yeni hesaplar oluşturmasını da engelleyeceğine dair bazı bilgiler var. Ancak henüz tüm özellikler hakkında kesin bir bilgi verilmiş değil.

Twitter için taciz önemli bir problem zira uzun süredir yeni kullanıcı kazanamayan platform her geçen gün taciz sebepleri ile mevcut kullanıcılarını da kaybetmeye devam ediyor.

 

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Tags: sosyal medya, twitter

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