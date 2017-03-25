Twitter’a premium üyelik mi geliyor?

Twitter, şirketleri ve profesyonel kullanıcıları hedef alacak premium üyelik seçeneğini değerlendiriyor.

Twitter yakın gelecekte paralı olabileceğinin sinyalini verdi. Dev mikro-blog sitesi özel olarak seçtiği bir kullanıcı grubuna mail attı.

İşletmelerden ve internet profesyonellerinden oluşan bu gruba atılan mailde Twitter, premium özellik seçeneği tartışmak istediğini belirtti. Özel bir grubun hizmetine sunulacak premium seçenekte Tweetdeck’in geliştirilmiş bir versiyonunun olacağı kaydedildi. Profesyonel kullanımı kolaylaştıracak ürünler sunan bu paralı sistemin ne zaman ve nasıl hayata geçirileceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Ancak şirket yaptığı açıklamada, sürekli kullanıcı anketleri yaptıklarını belirtti. Twitter, “Planladığımuz premium seçenek kullanıcılara daha rahat bir izleme, post paylaşma ve trend kullanımı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Twitter’ın kurucularından Biz Stone 2009 yılında şirketin paralı üyelik seçeneğini düşündüğünü açıklamıştı. Şirket bu amaçla ürün yöneticisi de işe almıştı ancak bu proje hayata geçmedi. Biz Stone ise 2011 yılında şirketten ayrıldı.