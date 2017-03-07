Uber, girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirecek

Türkiye’deki girişim fikirlerini yatırımcılara sunmak isteyen girişimciler için Uber, yeni bir fırsat sunuyor. Uber 22 Mart’ta UberPITCH ile girişimcileri yatırımcılarla bir araya getiriyor.

22 Mart’ta Uber uygulaması üzerinden çağrılabilecek UberPITCH ile, girişimciler fikirlerini yatırımcılara sunma şansı yakalayabilecek. Seçilen en iyi girişimler ise birçok ödül kazanacak. Türkiye girişimcilik ekosisteminin önde gelen oyuncularıyla iş birliği içerisinde hayata geçirilen ve uygulandığı ülkelerde yoğun ilgi gören UberPITCH, 22 Mart’ta Türkiye’deki girişim fikirlerini yatırımcılarla buluşturacak. Girişim fikrini 15 dakika boyunca bir yatırımcı ile paylaşmaya gönüllü herkesin başvurabileceği UberPITCH, fikir aşamasından ürün aşamasına kadar tüm girişimlere açık olacak.

22 Mart’ta İstanbul sokaklarında dolaşacak her bir UberPITCH aracının içindeki yatırımcı, dinlediği girişimler arasından en iyisini belirleyecek ve kazanan tüm girişimler 1.000 TL değerinde Uber kredisi, girişimin seviyesine bağlı olarak 6 ay süreyle İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka veya İTÜ Magnet İleri Aşama Girişimcilik Merkezine giriş hakkı, KWORKS ön hızlandırma programına giriş hakkı veya KWORKS ekibinden 6 saatlik mentorluk paketi, 1 ay süreyle Openfab Istanbul’da 3D printer, lazer kesici ve CNC ile prototip geliştirme hakkı ve GBA Venture Academy’de tüm GBA yatırımcılarına sunum yapma hakkı kazanacak.

Türkiye’nin önde gelen yatırımcıları Arda Kutsal, Arif Akdağ, Cem Soysal, Dilek Dayındarlı, Fırat İşbecer, Nevzat Aydın ve Yomi Kastro’nun içlerinde bulunacağı UberPITCH araçlarından birini yakalayabilmek için başvurular 18 Mart 2017 gün sonuna kadar açık olacak.