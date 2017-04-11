Uber’den referanduma özel kampanya!

Uber, 16 Nisan’da yapılacak referandumda herkesi sandıklara ücretsiz götürüyor. Seçim günü REFERANDUM koduyla uberXL araç çağıran herkese her biri 30’ar liraya kadar 2 yolculuk ücretsiz olacak.



Türkiye’de faaliyete başladığı günden bu yana yaptığı iş birlikleriyle ve özel günlerde düzenlediği kampanyalarla adından söz ettiren Uber, 16 Nisan’da yapılacak referandumda herkesi sandıklara ücretsiz götürüyor. Vatandaşlık görevini yerine getirecek bütün İstanbullular, REFERANDUM koduyla oy kullanacağı sandığa ücretsiz ve konforlu bir şekilde gidecek.



Sadece uberXL ile yapılan yolculuklarda geçerli olacak kampanya kapsamında herkes için, 16 Nisan’da 05:00-23:59 saatleri arasında her biri 30’ar liraya kadar 2 adet yolculuk ücretsiz olacak. Daha önce hiç Uber kullanmayanların da uygulamayı indirir indirmez yararlanabileceği kampanyada yolcuların tek yapması gereken REFERANDUM promosyon kodunu yolculuk tamamlanmadan hesaplarına tanımlamak. Bunun için ise Uber uygulamasından hesabına giriş yapan kullanıcıların, menüden “Ödeme” sekmesine girip, “Promosyon kodu ekle” butonuna basarak kodu uygulamaları ve ardından bir uberXL araç çağırmaları yeterli.