Üç boyutlu yazıcı ile 24 saatte ev yazdırdılar!

Rusya artık ilk 3D yazıcı ile yazdırılmış bir eve sahip. Üstelik inşaat süresi sadece 24 saat sürüyor ve 10.000 dolara mal oluyor.

Yapı sadece 38 metrekare ve bir mutfak, oturma odası ve banyo içeriyor. Bu başarıya imza atan, Apis Cor isimli, firmanın web sitesinde; bunun alternatif bir lokasyondan önceden basılmış parçaları toplamak yerine şantiyede basılan ilk ev olduğunu iddia ediyor. Bu, şirketin mobil 3D yazıcı ve beton karıştırıcı sayesinde mümkün hale geliyor. Bu sayede evi bir araya getirmek yalnızca bir saat sürüyor. Elbette yazdırma işlemi bitince işçilerin pencereleri ve diğer iç tesisatları takmaları gerekiyor.

Daha önceki 3D baskılı yapılar, Çin’de bir apartman binası ve villa ile Dubai’deki bir ofis binasını olarak karşımıza çıkmıştı. Bu projelerin her ikisinde de, en azından kısmen önceden basılmış yapı bölümleri kullanılmıştı.