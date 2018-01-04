Üç kameralı Huawei P20’nin görüntüleri sızdı

Üç kameralı Huawei P20’nin görüntüleri sızdı
, 4 Ocak 2018

Huawei’nin kısa süre içinde tanıtılması beklenen P20’nin tasarım görüntüleri sızdırıldı.

Daha önce ortaya çıkarılan bilgilerin aksine şematik bie şekilde ortaya çıkarılan Huawei P20’nin ön yüzeyinde oldukça ince bir çerçevenin yanında Samsung’un akıllı telefonlarında bulunan fiziksel bir tuş ile birlikte geliyor. Bu tuşun üzerinde bir parmak izi okuyucu da bulunacak.

P20’nin arka tarafında koyu gri kapağının üzerinde siyah bir şerit yer alıyor. Bu şeritin üzerinde 3 adet Leica kamera  ve bir LED flaş buluncak. Tasarım bakımından beklentileri karşılayacak gibi görünen Huawei P20, Huawei tarafından henüz doğrulanmamış olsa da benzer bir tasarımla gelmesi bekleniyor.

Huawei P20’nin yanında P20 Plus ve P20 Pro alternatifleriyle tanıtılması bekleniyor. Bu cihazların ne gibi özellikler barındıracağı da belirsizliğini koruyor. Huawei’nin P20 serisi akıllı telefonlarını Şubat ayında gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtması bekleniyor.

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Tags: huawei, Huawei P20

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