Ucuz Bilet Bulmanın Teknolojik İpuçları!

Ucuz bilet bulmanın teknolojik ipuçları ile ilgili olarak öncelikle seyahat etmeyi düşündüğünüz tarihi mümkün olan en kısa zamanda belirlemeniz ve sonrasında da biletinizi erkenden almak size oldukça büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Almayı planladığınız uçak bileti fiyatları gerçekleştireceğiniz seyahatin dönemine, haftanın günlerine ve ya özel günlere göre farklılık gösterir. Genellikle hafta içi bilet fiyatları çok daha uygun olmaktadır. Hafta sonuna doğru gelindikçe uçak bileti fiyatlarında bir artış ortaya çıkmaya başlamaktadır. Yaz aylarında tatil bölgelerine gerçekleştirilen uçuş seferlerinin bilet fiyatları daha yüksek tutarlı olmaktadır.

Kimi zaman havayolu firmaları sefer yapacak olan ancak boş durumdaki uçakları doldurabilmek gayesiyle ile yakın mesafelere düzenlenen uçuş seferlerinde promosyonlu bilet satışlarını başlatmaktadır. Fakat promosyonlu uçak biletlerinde gerekli olması durumunda iade iptal ve değişikliğe izin verilmediği konusu göz ardı edilmemelidir.

Ucuz fiyatlı uçak bileti bulmanın bir başka yolu da charter seferleri tercih etmekten geçmektedir. Bazı dönemlerde charter uçuş seferleri yoğun olarak düzenlenebilmektedir. Örneğin yaz döneminde Almanya ve ya Rusya’dan önemli bir turizm kenti olan Antalya’ya çok fazla sayıda charter uçak seferi düzenlenir. Bütçeniz için en uygun fiyatlı uçak biletini hiç zaman kaybetmeden bulmak ve satın almak için Türkiye’de en çok tercih edilen nitelikteki uçak bileti karşılaştırma ve satış siteleri arasından biletler.com sitesi gibi bilet satış sitelerinden rahatlıkla yararlanabilirsiniz.

Yurtdışı İçin fiyatlı Bilet İçin Uygun Dönemler

Almak istediğiniz biletin bütçeniz için en uygun fiyat da olabilmesi için öncelikle gerçekleştireceğiniz seyahatinizi tatil sezonu dışında gerçekleştirmeniz çok önemlidir. Uçak bileti fiyatları talebe göre artan ya da azalan bir ivmeye sahiptir. Bu nedenle cuma günü gidiş ve pazar günü dönüş seferlerinin özel dönemler olan bayramlar, Noel tatili ve Paskalya gibi dönemlere denk gelmemesine dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Pazartesi ve perşembe günleri arası ve ya az talep gören gece uçuş seferlerini tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte yılın yoğun olan dönemlerinde seyahat şirketlerinin düzenlediği charter uçuşlarla da bütçeniz için oldukça uygun olan fiyata bilet bulabilme imkanınız söz konusudur.

Seyahat etmek istediğiniz yer ve seyahate çıkacağınız tarih netleştiği anda, karşılaştırma yaparak satın almak istediğiniz bileti çok uygun fiyatlı olarak bulabilmeniz mümkün olmaktadır. Erken rezervasyon yaptırmanız çok ucuz uçak bileti bulabilmeniz için büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Yabancı Ülkelere Seyahat İçin Ucuz Uçak Bileti

Erken rezervasyon yaptırmak ya da seyahat tarihi ve seyahatin yapılacağı güzergah netleşmişse bileti mümkün olabildiğince erkenden almak ucuz fiyatlı bilet bulmanın en önemli noktalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yarıyıl tatili ve yaz tatili gibi dönemlerde ucuz bilet için en iyi yöntem erken rezervasyon yaptırmak olacaktır. Uçak biletlerindeki fiyat talebe göre anlık olarak artış gösterir ya da azalış gösterir. Bu nedenden dolayı cuma ve pazar akşamları ya da bayram ve ya resmi tatil günlerinin hemen öncesinde gerçekleştirilen uçuş seferlerinde uçaklar dolu olacağı için ucuz bilet bulma olasılığı oldukça düşük bir ihtimaldir.

Uçuşun gerçekleşeceği saat de uçuşu etkileyeceğinden dolayı gece yapılan uçuşları tercih etmek, daha uygun fiyata bilet bulmayı kolaylaştıran önemli noktalardan biridir.

Özellikle de Avrupa’ya seyahat etmeyi planlıyorsanız belirli dönemlerde daha uygun fiyatlı bilet bulabilirsiniz. Mesela İspanya seyahati için genellikle Ocak ayı döneminde uçak bileti daha düşük fiyatlı olmaktadır. Hollanda ve Fransa’ya ise Şubat ayı , Portekiz’e ise Mart ayında daha ucuz fiyatlarla bilet satın almak mümkün olmaktadır.

En Az Komisyon Alan Firma

Konuyla ilgili son olarak yurtdışı seyahati için bilet alma işleminin gerçekleştirilmesinden önce de kesinlikle biletler.com gibi en az komisyon alan firma karşılaştırma sitelerini ve mobil uygulamalarını kullanmanız uygun fiyatlı bilet bulabilmeniz için oldukça önemlidir. Böylece farklı havayolu şirketlerinin uçuş seferlerini kolaylıkla listeleyebilir ve en uygun fiyatlı uçuşa çok daha kolay ulaşabilirsiniz.