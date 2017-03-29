Ultimate Ears’ın yeni üyesi: “Wonderboom”!

Ultimate Ears’ın yeni üyesi: “Wonderboom”!
, 29 Mart 2017

Kablosuz, taşınabilir ve su geçirmez özelliğe sahip Ultimate Ears hoparlör ailesinin yeni üyesi Ultimate Ears Wonderboom, küçük boyutu ve ses kalitesiyle müzik tutkunlarının yeni gözdesi olmaya hazırlanıyor.

Müziği 360 derecelik açıyla yayan, kristal berraklığında yüksek sese sahip WONDERBOOM; gri, siyah, kırmızı, mavi, pembe ve leylak renkleriyle satışa sunuluyor.

Teknolojiyi tasarımla birleştiren, tek tuşla açma/kapama, şarkı atlatma/durdurma özelliğine sahip ürün, özel uygulaması sayesinde ikinci bir WONDERBOOM hoparlöre kolayca bağlanabiliyor. Ultimate Ears ailesinin ödüllü kardeşleri BOOM 2 ve MEGABOOM gibi, 10 saate varan uzun pil ömrü, 30 metreye ulaşan Bluetooth kullanım alanıyla dikkat çekiyor. IPX7 sertifikalı su geçirmez WONDERBOOM, 30 dakika boyunca suyun içinde batmadan kalabiliyor ve 1,5 metreye kadar olan düşmelerden etkilenmiyor. Tepesinde yer alan elastik bandıyla istenilen yere bağlanabilen ürün, müzik keyfinin her an sürmesini sağlıyor.

Ultimate Ears ailesinin diğer üyeleri gibi WONDERBOOM’un da çok dayanıklı olduğunu belirten Ultimate Ears Genel Müdürü Charlotte Johs, “Şirinliğine sakın aldanmayın, bu küçük görüntüsünün ardında inanılmaz bir ses var.” dedi.

Nisan ayı itibarıyla raflarda yerini alacak WONDERBOOM’un tavsiye edilen satış fiyatı 499 TL olacak.

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Tags: hoparlör, Logitech, Ultimate Ears, Wonderboom

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