Ultimate Ears’ten yeni yıla özel büyük indirim

Müzik dinleme alışkanlığına yeni bir boyut katan Ultimate Ears kablosuz hoparlörler yeni yılın ilk günlerinde, indirim kampanyasıyla dikkat çekiyor.

Kampanya kapsamında, ikili kutu Wonderboom 1.140 TL yerine 799 TL, ikili kutu Boom 2 ise 1.749 TL yerine 1.099 TL’den satılmaya başlandı.

Müziği 360 derecelik açıyla yayan, kristal berraklığında yüksek sese sahip taşınabilir hoparlörler müzik keyfinin her an sürmesini sağlıyor. Teknolojiyi tasarımla birleştiren, tek tuşla açma/kapama, şarkı atlatma/durdurma özelliğine sahip ürünler, 10-15 saate varan uzun pil ömrü ve 30 metreye ulaşan Bluetooth kullanım alanıyla dikkat çekiyor. Hoparölerler IPX7 su geçirmez sertifikaya sahip aynı zamanda 1,5 metreye kadar olan düşmelerden etkilenmiyor.