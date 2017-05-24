UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı başlıyor

UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı; Dijitale Gittim Dönü(ş)cem mottosu ile bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek. Üniversitelerin 3 ve 4. sınıf öğrencileriyle, yeni mezunları dijital sektöre ısıtmak üzere tasarlanmış bir oryantasyon programı olan UniChallenge+ 12-23 Haziran tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek.



IAB Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Dijital Pazarlama İletişimi sektörüne nitelikli eleman girişinin desteklenmesi, gençlerin dijital dünyaya kazandırılması ve bu alandaki önemli kariyer imkanlarının anlatılması amacıyla düzenlenen UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı; Dijitale Gittim Dönü(ş)cem mottosu ile bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin 3 ve 4. sınıf öğrencileriyle, yeni mezunları dijital sektöre ısıtmak üzere tasarlanmış bir oryantasyon programı olan UniChallenge+ 12-23 Haziran tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek. Kampın son başvuru tarihi 29 Mayıs.

Kontenjanı 50 kişiyle sınırlı olan eğitime, şehir dışından gelen katılımcılar için Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında konaklama imkanı da sağlanacak. Geçtiğimiz yıl 49 üniversiteden 208 başvuru alan kampta başvuruların 136’sı İstanbul dışından gerçekleşmişti.

2 hafta sürecek kampta, öğrenciler hem sektörün önde gelen isimlerinden dersler dinleyecek, hem de üretecekleri projelerle öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulacak. Ders dışı birçok aktiviteyle desteklenen programda ilk 3’e giren ekip üyeleri IAB Türkiye üyesi firmalarda staj hakkı elde edecek. Birinci olan ekip üyelerinin Pegasus’tan yurtiçi gidiş-dönüş uçak bileti sahibi olacakları etkinlikte Facebook da Hizmet Sponsoru olarak destekçiler arasında yer alıyor.