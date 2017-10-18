Univera’dan 25 öğrenciye eğitim desteği

Univera ve Türk Eğitim Derneği, temellerini daha önce attıkları “Geleceğimiz, Gençlerimiz” Sosyal Sorumluluk Projesi için Univera Center’da düzenlenen imza töreninde bir araya geldi.

Bu yıl 25. yılını kutlayan Univera ve Türkiye’nin eğitim alanındaki en köklü derneklerinden Türk Eğitim Derneği (TED) bir araya gelerek TED’in Anadolu ve Fen Liselerindeki başarılı öğrencileri kapsayan burs programı üzerinden bir proje hazırladı. “25. Yılda, 25 Genç” mottosu ile yolan çıkan Univera, bu özel yılı sosyal sorumluluk projesi ile taçlandırdı.

İmza töreninde konuşan Univera Genel Müdürü Cüneyt Ersin: “25. yılımız gibi bu proje de bizim için çok değerli. Bireysel olarak çalışanlarımız da kurum olarak biz de çevremize karşı her zaman duyarlı olduk. Bu duyarlılık çeşitli şekillerde kurum kültürümüze de etki etti ve 25. yılımızı taçlandıracak olan “Geleceğimiz, Gençlerimiz Projesi”ne getirdi bizi” diyerek proje ile ilgili tüm Univera Ailesinin heyecanlı olduğunu belirtti. Sözlerine gençlere yatırımın geleceğimiz için en karlı yatırımlardan olduğunu dile getirerek devam eden Ersin son olarak sözlerini; “Gençlerle çalışıyoruz ve ne kadar büyük potansiyele sahip olduklarını görüyoruz. Ülkemizdeki genç nüfus da, iyi eğitim alırsa bizi ileriye taşıyacak potansiyele sahip. “Geleceğimiz, Gençlerimiz Projesi” ile de bu potansiyeli çıkarmak için gençlerimizin eğitimine destek veriyoruz.” diyerek tamamladı.

Geleceğimiz, Gençlerimiz Projesi, TED’in Anadolu ve Fen Liselerinde okuyan başarılı öğrenciler için açtığı Tam Destek Burs Programı kapsamında 25 gencin eğitimlerine katkı sağlıyor. TED tarafından mülakatla belirlenen öğrenciler, TED’in deneyimli kadroları tarafından daha iyi eğitim alabilmeleri için sürekli takip ediliyor.