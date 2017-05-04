Ünlü fizikçi uyardı: Dünya’yı terketmeliyiz!

Ünlü fizikçi uyardı: Dünya’yı terketmeliyiz!
, 4 Mayıs 2017

Ünlü fizikçi Stephen Hawking, insanlığın hayatta kalmak için dünyayı 100 yıl içerisinde terk etmesi gerektiğini söyledi.

BBC’ nin yeni belgeselinde konuşan Hawking, insanlığın dünyadaki vaktinin kısaldığını belirtti. Stephen Hawking, iklim değişikliği, astroid çarpması, salgın hastalıklar ve aşırı nüfusun dünyada kalınması durumunda insanlığı yok edeceğini belirtti.

Belgeselde Hawking ve eski öğrencisi Christophe Halfard’ın, insanlığın uzayda nasıl yaşayabileceğini tartıştığı kaydediliyor. 

ALS MNH hastası olan Hawking, vücudunda neredeyse hiç bir yeri hareket ettiremiyor. Hawking’in hareket ettirebildiği tek kası ise sağ yanağındaki bulunan ufak bir kas. Hawking, bu kas hareketi ile bilgisayar aracılığı ile yazı yazarak konuşabiliyor.

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Tags: Stephen Hawking

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