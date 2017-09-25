Ünlü sosyal medya fenomenleri İstanbul’da buluşacak

Sosyal medya fenomenlerini markalar ile bir araya getiren INFLOW Global Summit 15 – 24 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul The Ritz Carlton otel ve çeşitli mekanlarda gerçekleştirilecek.

Panellerin yanı sıra B2I (Business-to-Influencer) toplantılarına katılma fırsatının bulunacağı etkinlikte dijital platformun öncüleri, sektör profesyonelleri ve marka temsilcileri bir araya gelme imkanına sahip olacak.

Fotoğraf, video ve yazılarıyla tüm dünyada milyonlarca kişinin tercihlerine yön veren içerik yaratıcıları, sosyal medya fenomenleri 15 – 24 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da The Ritz Carlton otelde gerçekleştirilecek INFLOW Global Summit’de bir araya gelecek. Seyahat, lüks, moda, gastronomi, anne-çocuk temalarıyla paylaşımlarda bulunan sosyal medya fenomenleri etkinlik süresince birçok farklı alt etkinliklerle sektörün lider isimleriyle birebir görüşmeler yapacak. INFLOW Global Summit’de panellerin yanı sıra B2I (Business-to-Influencer) toplantılarıyla dijital platformun öncüleri, sektör profesyonelleri ve marka temsilcileri ile görüşme fırsatı bulacak. Program kapsamında dünyaca ünlü fenomenler etkinlik sonrasında Kapadokya’yı da ziyaret edecek. Dijitalleşmenin hayatın her alanına entegre olduğu günümüz dünyasında, etkinliğe katılacak olan influencerlar, ülke tanıtımına önemli bir destek sağlayacak.

