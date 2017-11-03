USB-C bir standart haline geliyor

Philips monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, en son USB teknolojisinin bütün gücünden ve potansiyelinden yararlanan bir USB kenetleme monitörleri seçkisi sunuyor.

Bugünün hız dolu, sürekli değişen dünyasında hareketlilik kavramı hayati bir önem taşıyor. Evde, işte ya da ikisinin arasında herhangi bir yerde de olsa, modern mobil bir yaşam tarzı, kullanıcılarının hızına ayak uydurabilecek bir teknolojiyi gerektiriyor. Taşınabilirlik, bağlantı ve esneklik artık bir seçenek olmaktan çıktı, artık bir zorunluluk halini aldı. Veri iletim teknolojisindeki en son ilerleme olan USB-C, mobil hayatı çok daha kolaylaştırıyor. Teknoloji şirketi ve Philips monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, en son USB teknolojisinin bütün gücünden ve potansiyelinden yararlanan bir USB kenetleme monitörleri seçkisi sunuyor.

Teknoloji endüstrisinin tercih edilen fabrika ayarlı bağlantısı olması beklenen, en yeni nesil USB-C, kullanıcıların şarj edebilmelerini, ses ve görüntü sinyallerini iletebilmelerini ve internete bağlanabilmelerini – hem de bunların hepsini tek bir kablo ile yapabilmelerini sağlıyor. 2.4 mm inceliğindeki bu bağlantı noktası, hem ultra taşınabilir cihazlar hem de standart diz üstü bilgisayarlar için uygun. Üstelik, tersine de çevrilebilir, bu sayede de her yönde takılabilir — bu da, sıradan bir bağlantı noktasını takmaya çalışmış herkesin mutlaka takdir edeceği basit, ama dahiyane bir özellik. Tek şekli ile, USB-C sektör standardı haline geldikçe, üreticiye özgü olan kenetleme istasyonlarını geçmişte bırakacak ve kullanıcıların çok sayıda USB kablosu ve bağlantı noktası yayıntısı ile hiç uğraşmadan diz üstü bilgisayarlarını bağlayıp şarj edebilmelerini sağlayacak. Üstelik hepsi bu kadar da değil — C Tipi USB bağlantı noktaları da “dönüşümlü modlar” kullanarak geniş bir yelpazede yer alan farklı farklı protokolleri de destekleyebilir. Bu da, kullanıcıların HDMI, VGA, DisplayPort ve hatta daha fazlasına bağlantı sağlayabilecekleri anlamına gelir.

Mobilite için yapılmış

Modern ve çok işlevsel iş istasyonları için tasarlanmış Philips USB kenetleme istasyonlu monitörler, USB-C’nin sahip olduğu tüm hızı ve çok yönlülüğü şık ve sezgisel bir pakette sunuyor. Tek kablolu, kolay kenetleme sayesinde bu monitör, anında kullanıcıların ultra hızlarda veri iletebildikleri, diz üstü bilgisayarlarını şarj edebildikleri ve sıradan bir kenetleme istasyonu olarak da görev gören, ama bunu yaparken masadaki ek bir alanı kullanmayan bir merkez haline geliyor. Monitör, tam ölçülü bir klavye, fare, harici HDD, kamera ve hatta kulaklıklar gibi çevre birimlerine bağlantı sağlıyor. Eğer kablolu bir internet bağlantısı kullanmanız gerekirse – bu kablo, RJ45 standart port ile de kenetleme monitörüne bağlanabilir. Çok sayıda monitörü birbirine bağlamak isteyen bir grafik tasarımcısı da olsanız, cihazının sınırlı bağlantısını uzatmak isteyen bir diz üstü bilgisayar kullanıcısı da olsanız, ya esnek çalışma alanlarındaki maksimum olasılıkların arayışındaki dinamik bir iş kullanıcısı da olsanız – bu monitörler, size ihtiyaç duyduğunuz şeyi sunuyor. Bu üç Philips USB-C kenetleme istasyonlu monitor, bugünün bağlantı halindeki yaşam tarzının gereksinimlerini karşılamak için tasarlandı.

Philips 241B7QUPBEB B ürün grubu USB-C kenetleme istasyonlu ekran

Bu monitor, yalnızca kenetleme işlevselliğine değil, aynı zamanda bir diz üstü bilgisayara 4 monitöre kadar, tek bir USB-C kablosu kullanarak daisy chain (zincirleme) bağlantısına da izin veriyor. Üstelik çalışma alanını ve bağlantıyı genişletmenin yanı sıra, 24 inçlik Full HD bu monitör, ergonominin ve kolay ayarlanabilirliğin önemini de unutmuyor. LowBlue modu ve Flicker-free teknolojisi gibi özellikler, esenliğiniz üzerinde uzun soluklu yararlar da sağlayabilir: LowBlue, görme yetisini olumsuz etkileyebilecek kısa dalga boyundaki mavi ışığı azaltırken Flicker-free teknolojisi ise parlaklığı düzenliyor ve görüntülemeyi daha da rahat bir hale getiriyor.

Philips 258B6QUEB B ürün grubu USB-C kenetleme istasyonlu ekran

Philips 258B6QUEB, iş kullanıcılarının gereksinimlerine yanıt veren muhteşem, çok yönlü, 25 inçlik USB-C kenetleme monitörü. Quad HD çözünürlük ise keskin, göz kamaştırıcı görselleri beraberinde getiriyor. Ayrıca SmartErgoBase tabanı da kullanıcıların, ekranı optimal konumuna göre eğmelerini, sağa sola döndürebilmelerini ve kaldırabilmelerini de sağlıyor. Ultra dar çerçeveler görüntüleme alanını artırarak akıcı bir görünüm yaratıyor ve kullanıcının dikkatinin dağılmasını önlüyor.

Kasım 2017’de Piyasada: Philips 328P6AUBREB P ürün grubu USB-C kenetleme istasyonlu ekran

Piyasaya çıkacak 32 inçlik bu model, CAD, 3D grafikler, Adobe Creative Cloud ve fotoğrafçılık gibi profesyonel grafik uygulamaları için mükemmel uyum sağlıyor. QHD çözünürlükte, HDR ve % 99 Adobe RGB renk alanında yüksek çözünürlüklü görseller sağlıyor. Bu ekran hakkında daha fazla bilgi Kasım 2017’de paylaşılacak.

(Basın Bülteni)