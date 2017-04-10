Üst düzey yöneticilere yönelik işe alım turnuvasına yoğun ilgi

Crossover Türkiye tarafından üst düzey yöneticilere yönelik düzenlenen işe alım turnuvasına başvuru yapan 750 üst düzey yönetici arasından yapılan elemeler ile seçilen 150 kişi katıldı.

Crossover tarafından daha önce Rusya, Romanya, Polonya ve Ukrayna’da denenen işe alım turnuvası konsepti, 2 Nisan Cumartesi günü İstanbul’da da düzenlendi ve yapılan işe alım turnuvası etkinliğine ülkemizin birçok farklı şehrinden gelen 150 üst düzey yazılım yöneticisi katıldı.

Crossover Türkiye Genel Müdürü Sinan Ata’nın sunumuyla başlayan etkinlikte, başta Crossover CEO’su Andy Tryba olmak üzere birçok Crossover yöneticisinin yaptığı sunumlar katılımcılar ile paylaşıldı ve katılımcılar her bir sunumdan aldıkları ödev niteliğindeki bilgiler ile gün boyunca kendilerine verilen görevleri tamamlamaya çalıştılar. Tam gün süren işe alım turnuvası etkinliği 3 oturumdan oluştu ve oyunlaştırılmış bir süreç uygulanan etkinlikte, katılımcılar her bir oturumda ayrı ayrı mülakattan geçirilmiş oldular. Tüm oturum ve görünmeyen mülakatları başarıyla tamamlayan katılımcılar 12 ülkeden eşzamanlı olarak destek veren işe alım uzmanları tarafından Skype üzerinden ve etkinlik boyunca alanda bulunan üst düzey Crossover yöneticileri tarafından birebir mülakatlara alındı.

DevFactory isimli Amerikan yazılım devinin COO’su Samy Aboel-Nil’in konuşmacı ve mülakatçı olarak katıldığı etkinlikte, Sammy Aboel-Nil katılımcılara yeni nesil yazılım geliştirme standartlarından ve dünya çapında bir markada çalışmanın nasıl olduğu ve çalışanlarda ne gibi özellikler aradıklarından bahsetti.

Şirketin Türkiye Ülke Müdürü Sinan Ata etkinlikle ilgili olarak; “2 Nisan’da İstanbul Levent’te yaptığımız işe alım turnuvasında 6 tam zamanlı kıdemli yöneticiyi bünyemize katabildik. Şimdi önümüzde 29 Nisan’da Kahire’de yapacağımız işe alım turnuvası var. Eksiklerimizi tamamlayarak süreci geliştirmeyi ve en kısa zamanda İstanbul veya Ankara’da yeni bir işe alım turnuvasıyla Türkiye’nin teknik yetenekleriyle yeniden bir araya gelmeyi hedefliyoruz.” dedi.