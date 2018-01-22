UXistanbul’un dördüncüsü için geri sayım başladı

UXistanbul’un dördüncüsü için geri sayım başladı
, 22 Ocak 2018

Kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik konferansı UXistanbul, 20 Şubat’ta dördüncü kez profesyonellerle buluşacak. Servis tasarımı konusuna odaklanacak etkinliğin keynote konuşmacıları arasında Facebook ve IBM’de görev yapmakta olan yöneticiler de bulunuyor.


UXservices tarafından düzenlenen, bölgenin ve Türkiye’nin ilk uluslararası kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik konferansı olan UXistanbul’un dördüncüsü, 20 Şubat’ta The Point Hotel Barbaros’ta gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da alanlarının önde gelen isimlerini ağırlamaya hazırlanan etkinliğin teması ise “Servis tasarımı”.

Kapsamlı içeriği ile gün boyunca devam edecek olan UXistanbul’un bu yılki keynote konuşmacıları arasında Facebook VR Ürün Tasarımcısı Katya Kostyukova, IBM Servis Tasarımı Programı Direktörü Peter Fossick ve idean Tasarım Odaklı Organizasyonlar Yöneticisi Oli Shaw yer alıyor.
Etkinlikte ayrıca aralarında Selectel’de Kıdemli Ürün Yöneticisi olarak görev yapan Nikita Efimov’un da bulunduğu çeşitli profesyoneller konuşmacı olarak sahne alacak.

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Tags: UXistanbul, UXservices

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