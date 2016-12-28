Uydular nesnelerin internet hızını nasıl etkiliyor?

Her ne kadar ismi “Nesnelerin İnterneti” olsa da, IoT ne nesnelerle, ne de internetle ilgili… Nesnelerin İnternet hızını etkileyen en önemli unsurların “Uydular” olduğunu biliyor muydunuz?

Nesnelerin İnterneti ya da dünyada bilinen kısa adıyla IoT, son yıllarda teknoloji dünyasında sık sık konuşulan bir konu… Yaşam standartlarımızı ve çalışma hayatlarımızı tümden değiştirme vaadleri düşünülürse, IoT konusunun bu kadar popülerleşmesine de şaşmamak gerekiyor. Her ne kadar ismi “Nesnelerin İnterneti” olsa da, IoT ne nesnelerle, ne de internetle ilgili… Nesnelerin İnternet hızını etkileyen en önemli unsurların “Uydular” olduğunu biliyor muydunuz?

Nesnelerin İnterneti en genel anlamıyla, çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleriyle haberleşen ve birbirine bağlanıp, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturan cihazları temsil ediyor. Uzmanlar, 2020 yılının sonuna kadar, dünyadaki her bir kişi için üç tane olmak üzere 25 milyar bağlantılı cihazın olacağını öngörüyorlar. Dünya çapında artan bu bağlantının yanı sıra, bilgisayarlar ve akıllı cihazların gittikçe küçülmeyi sürdürmeleriyse, IoT’un hayatımızda çok önemli bir yer tutacağını işaret ediyor.

Çoğu kişinin bilmediği önemli bir husus ise, gerçek anlamda birbiriyle bağlantılı bir dünya vizyonununun geliştirilmesinde büyük rol oynayan ve diğer teknolojilerin ulaşamadığı her yerde kapsama alanı ve güvenilirlik sağlayanın aslında “uydular” olması… Uydular sayesinde, en uzak yerlerde, hatta havada ve denizde bağlantı sağlanır ve çeşitli pazarlardaki farklı IoT uygulamalarına olanak tanınır.

Teknoloji geliştikçe, makineler, cihazlar ve hatta insanların, daima bağlı olma gereksinimleri de değişmektedir. Uzaktan görüntü algılama gibi bazı uygulamalar için düşük gecikme süresi gerektiren bir bağlantı şart iken, birden çok yere yayılmış verileri toplamak gibi diğer uygulamaların çalışması geniş bir ağ kapsama alanına bağlıdır. İşte bu noktada devreye giren ve IoT ortamını mümkün kılan kuruluşların başında, uydu şirketi SES gelmektedir. SES, O3b Ağları aracılığıyla, geniş GEO kapsamı ve fiber benzeri MEO bağlantısının benzersiz bir kombinasyonunu sunmaktadır. Her filonun belirgin avantajlarının ötesinde, bu iki ağın birbirini tamamladığı birçok yol vardır. Nadiren meydana gelebilecek kesinti durumunda, bir filo diğerini destekleyebilmektedir. Hem GEO hem de MEO filolarında kapasiteye sahip olan müşteriler, belirli gecikme gereksinimlerine dayanarak, trafik önceliklerinde esnekliğine sahiplerdir. Bu şekilde de, IoT ortamını kolaylaştıran ağ performansı optimize edilebilir.

SES, küresel uydu filosu aracılığıyla IoT uygulamalarını desteklemektedir. Bunun en güzel örneklerinden biri de; SES’in müşterilerinden birinin, yenilenebilir enerji kaynağı üretimini izleyen sensörlerle, ülke çapında 5.000 konuma bağlanmasına yardımcı olmasıdır. Etrafımızdaki her şeyin, her geçen gün birbirine daha çok bağlandığı bir dünyada yaşarken, uydu bağlantısı temelli uygulamalar, hizmetler ve siteler bugüne dek olduğundan çok daha hızlı bir şekilde sağlanabilecektir. Bu sayede işletmeler de, IoT deneyiminin gerektirdiği hızlı ölçeklenebilirlik ve esneklikle güçlenecek, yeni ve mevcut veri bölümlerinde büyüme fırsatları yakalayabilecektir.

Kısacası, uydunun etkin hız sağladığı IoT uygulamalarıyla hepimizin, akıllı kentler, şoförsüz otomobiller, otomatik tarım, e-sağlık ve daha pek çok alanda yenilikleri yaşamaya başlayacağımız günler yakındır.