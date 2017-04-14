Uzaydan ilk 4K canlı yayın gerçekleşecek

Uzaydan ilk 4K canlı yayın gerçekleşecek
, 14 Nisan 2017

NASA, Hollywood filmlerine ve bilimsel araştırmalara güç veren teknolojiyi test edecek. Gerçekleşecek canlı yayınlara eski astronotlar ile birlikte çeşitli teknoloji şirketlerinin yöneticileri de eşlik edecek.

Digital Trends’in haberine göre, Expedition 51’in komutanı Peggt Whitson, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Amazon Web Servisleri (AWS) desteğiyle 4K ultra yüksek çözünürlükte canlı yayın yapacak. Canlı yayınlar aynı zamanda Las Vegas’taki Ulusal Yayıncılar Birliği Gösterisi’nden de yayınlanacak.

“Yıldızlara Ulaşmak: Geleceği NASA ve Hollywood ile Bağlamak” başlıklı canlı tartışma programında teknolojinin hem bilimsel araştırmaların hem de çekilen filmlerin yapım sürecine nasıl yardımcı olduğu masaya yatırılacak. Hem görüntüleme teknolojileri hem de bulut yetenekleri ile daha önce hiç görmediğimiz kalitede yüksek çözünürlüklü Mars videolarını seyretmenin nasıl mümkün olduğunun detaylarını da bu programda öğrenebileceğiz.

Aralık ayında bir Japon kargo roketi ile RED Epic Dragon yayın kamerası Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürülmüştü. Epic Dragon, yüksek çözünürlüklü videolardan 9 kat daha daha yüksek çözünürlük olan 6K kapasitesinde video çekebiliyor. Bu detayda çekim yapabilmek özellikle sinema endütrisi için büyük önem taşıyor.

Elbette uzay istasyonundan yapılacak sanlı yayında izleyicilerin 4K çözünürlükte yayını izleyebilmesi için 4K çözünürlüklü bir ekrana ihtiyaçları olacak. Daha düşük çözünürlüklü yayınlar ise NASA’nın Facebook sayfası ve online NASA televizyon kanalların da mevcut olacak.

Gerçekleşecek canlı yayınlara eski astronotlar ile birlikte çeşitli teknoloji şirketlerinin yöneticileri de eşlik edecek. İlk canlı yayın  ise 26 Nisan’da dünyadan 400 km yükseklikte gerçekleşecek.

Facebook Comments
Kategoriler Haber
Tags: 4K, Canlı yayın, uzay

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

2,5 yılda bir telefon değiştiriyoruz

2,5 yılda bir telefon değiştiriyoruz

Siber savaşlar kapıda!

Siber savaşlar kapıda!

Arbor Networks’ten yeni güvenlik çözümü

Arbor Networks’ten yeni güvenlik çözümü

HP, yeni nesil A3 baskı portföyünü tanıttı

HP, yeni nesil A3 baskı portföyünü tanıttı

Kaspersky Lab’ten güvenli işletim sistemi: KasperskyOS

Kaspersky Lab’ten güvenli işletim sistemi: KasperskyOS

Vestel’e şampiyonluk ödülü

Vestel’e şampiyonluk ödülü

Teknoloji bağımlılığı çocukları olumsuz etkiliyor

Teknoloji bağımlılığı çocukları olumsuz etkiliyor

E-imza sayısı iki milyonu aştı

E-imza sayısı iki milyonu aştı

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *