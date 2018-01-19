Uzmanlık platformu Expertera’ya Etiya’dan büyük yatırım

Esnek uzmanlık platformu Expertera, kurumsal yazılım şirketi Etiya’dan yatırım alırken, bu işbirliği sayesinde ayrıca uzmanlık ihracatı da yapacak.

Esnek (on-demand) uzmanlık platformu Expertera, hızlı büyümesini sürdürüyor. GarantiPartners Hızlandırma Programı kapsamında bulunan ve geleceğin iş modeli platformu olarak gösterilen Expertera, bünyesinde 600’ü aşkın yazılımcı bulunduran, Silikon Vadisi, Amsterdam, Singapur, Dubai ve Ukrayna ofisleri bulunan önde gelen uluslararası teknoloji firması Etiya’dan 17,1 milyon lira değerlemeyle yatırım aldı.

Teknoloji işbirliğiyle İK sektöründeki büyük dönüşüm başlıyor

Bu yatırımın yanı sıra, firmaların dünyada ve Türkiye’de tek bir kanaldan en iyi uzmanı bulup yöneteceği, ödemelerini yapabileceği, uzmanların ise esnek kariyerlerini inşa edeceği bir platform olarak İş 3.0’ın getireceği verimli iş modeline öncülük eden Expertera, yapılan teknoloji yatırımı sayesinde, gelişmiş müşteri deneyimi alt yapısı, makine öğrenimi ile platform üzerinden yapılacak hızlı ve doğru eşleştirmeler ve yakasız iş gücünün kariyerlerini oluşturabileceği bir platform olarak da İK sektörünün dönüşümüne öncülük edecek. Yurtdışına açılma planları çerçevesinde, bu anlaşma ile Expertera aynı zamanda kendi stratejisine yönelik olarak Etiya’nın San Francisco, Amsterdam, Dubai, Singapur ve Lviv ofislerini kullanabilecek.