Veeam, satışlarını yüzde 34 artırdı

Şirketlerin kesintisiz çalışabilmesine yönelik çözümlerin yenilikçi tedarikçisi Veeam Software, 2017’nin 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre toplam satışlarda yüzde 34 artış gerçekleştirdi.

Veri erişilebilirliği, koruma ve yönetimine yönelik Veeam destekli bulut tekliflerine olan artan taleplere cevap olarak 16.700’den fazla hizmet sağlayıcı iş ortağına ulaşan Veeam, kesintisiz dijital deneyime olan talep devam ettikçe istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

Veeam Eş CEO’su ve Başkanı Peter McKay kurumların, Veeam’in çoklu bulut çözümlerini rekor bir hızla benimseyerek kullanmaya başladıklarını belirtiyor. “Veeam, bulut iş kolundaki satışlarda 6 yılda 50 milyon doları geçti. Bugünse üç çeyrekte 54 milyon dolarlık satış gerçekleştiriyoruz. Bu çeyrekte bulut iş kolundaki satışlar 2016 yılı boyunca yaptığımız satışların üstüne çıktı. 3. çeyrekteki bulut satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşen yüzde 72 artış ve Veeam Bulut ve Hizmet Sağlayıcı iş ortaklarımızın sağladığı Veeam destekli bulut hizmetleriyle korunan 1 milyondan fazla sanal makine, yönümüzü açıkça ortaya koyuyor. Veeam liderliğini, her bulutta tüm uygulama ve verilerin 1 numaralı kesintisiz çalışırlık sağlayıcısı olarak geliştirdi. Dikey büyümemizi sürdürdükçe ve geleneksel tedarikçilerden pazar payı kazandıkça, iş ortaklarımız ve anlaşmalarımıza olan bağlılığımız 2020’ye geldiğimizde 1.5 milyar dolar satış cirosu hedefimize ulaşmamızı sağlayacak.”

Günümüzün dijital ekonomisinde kurumların, artan inovasyonu yönlendirmek, pazara çıkış hızını artırmak ve harcamaları düşürmek için çoklu bulut stratejisi benimsediklerini belirten Veeam Türkiye Ülke Müdürü Ozan İnan, iş yükleri ve kullanıcıların kesintisiz çalışırlık beklentileri arttıkça, birçok kurumun korunmasız kaldığının altını çiziyor. “Veeam’in bu alandaki hızı, şirketin vizyonunun ve hangi bulut üzerinde olursa olsun en kritik iş yüklerinin korunması yetkinliğinin bir göstergesi. Dolayısıyla pazar liderliği bizim için bir tesadüf değil. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir büyüme hızı yakaladık. Üçüncü çeyrekte geçen yıla göre toplam ciromuzda yüzde 50, yeni satış anlaşmalarında ise yüzde 52 büyüme kaydettik. İş ortağı sayısımızı 770’in üzerine çıkartırken, büyük ölçekli (enterprise) şirketlere yaptığımız satışlardan elde ettiğimiz ciroda ise yüzde 39 büyüme gerçekleştirdik.”

Sektör tarafından tescilli uzmanlık

Gartner’ın Temmuz ayında yayınladığı 2017 Veri Merkezi Yedekleme ve Kurtarma Çözümleri’nde üst üste ikinci yılda da Liderler quadrantında yer alan Veeam, Liderler Quadrantında Vizyonunun Bütünselliği ve Bunu Gerçekleştirme Becerisi’ni geliştirerek Veritas, IBM ve Dell’in arkasından 2016 yılında dünya genelindeki en büyük dördüncü Yedekleme ve Kurtarma Yazılımı tedarikçisi oldu. Veeam ayrıca art arda ikinci yılda da Forbes’un Bessemer Venture Partners işbirliğiyle basılan dünyadaki ilk 100 özel bulut şirketini belirleyen liste olan Forbes 2017 Bulut 100 listesinde de yer aldı.