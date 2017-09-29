Veeam Software, Microsoft Azure Stack desteğini duyurdu

Veeam’in Microsot Azure üzerindeki veri koruma ve kesintisiz çalışırlık sağlama yetkinliği gelişirken Azure’un eklentisi olan Azure Stack’e de şirket içi ortamlarda çeviklik ve bulut bilişimde hızlı inovasyon imkanı getirecek.

Veeam Eş CEO’su ve Başkanı Peter McKay birçok kurumun bugün ‘önce bulut’ stratejisi olduğunu, bu yüzden de Veeam olarak zarar görmeyecek şekilde bir bulut erişilebilirliği sağlamaya ciddi anlamda odaklandıklarını söylüyor. McKay “Microsoft ile olan işbirliğimizi hangi bir bulut üzerinde olursa olsun her uygulama ya da verinin kesintisiz çalışırlığını sağlamak için geliştiriyoruz. Azure Stack’in pazara sunulmasındaki ortaklarından biri olmak bu Alana verdiğimiz önemin ispatı. Kendini kanıtlamış çözümlerimiz, kurumların doğru seviyedeki esnekliği dengelemelerini ve gerçek anlamda uyumlu hibrit bulut kurulumlarını kontrol etmelerini ve bilgilerinin koruma altında olduğundan emin olmalarını sağlıyor.” Açıklamasında bulundu.

Microsoft Corp Azure Hibrit Ürün Pazarlama Kıdemli Yöneticisi Mark Jewett Microsoft Azure Stack’in bir Microsoft Azure eklentisi olarak, kurumlara sunduğu hibrit bulut çözümleriyle bulut ve şirket içi ortamlardaki yatırımlarını geliştirmelerine imkan verdiğini belirtiyor. Jewett “Veeam’in derin veri koruma ve kesintisiz çalışırlıktaki uzmanlığının ortak müşterilerimizin hibrit bulut üzerindeki iş devamlılığını geliştirmelerine yardım etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz.”

Veeam Kesintisiz Çalışırlık çözümleri Azure Stack desteğiyle kurumların şirket içi, sanal, fiziksel ve bulut ortamlarında ortak bir yedekleme ve yönetim platformuna sahip olmalarını sağlıyor ve iş kritik uygulamaların hızlı bir şekilde kurtarılmasını da garantiliyor. Hizmet sağlayıcılar; hizmet alanlar ve son kullanıcıların kullanımlarını kolayca izleyerek kontrol ve görüntülenebilirliği yönetebiliyorlar.

Veeam’in desteği ayrıca Azure Stack müşterilerine uygulamaları çok daha kolay bir şekilde korumalarına ve kurtarmalarına da yardım ediyor. Ek olarak Veeam’in kesintisiz çalışırlık çözümleri, iş ortaklarıyla birlikte geliştirilip test edilerek Veeam müşterilerinin açık ya da hibrit herhangi bir bulut altyapısındaki her uygulama ve verinin kesintisiz çalışırlığını garantileyecek gelişmiş depolamadan yararlanmalarına da imkan verecek.

Veeam’in Azure Stack’e desteğinin kilit faydalarına gelince:

• Çok kullanıcılı olması: Veeam Cloud Connect, her kullanıcı için güvenlik ve uygunluğu garantilemek için yedekleme kopyalarını izole ediyor;

• Çoklu kurtarma seçenekleri: Veeam Backup & Replication, Veeam Explorers for Microsoft Exchange, SQL Server, Microsoft SharePoint, Microsoft Active Directory ve Oracle üzerinden uygulama öğesi seviyesinde kurtarma yapabildiği gibi silinmiş ya da zarar görmüş kullanıcı verileri için klasor ve dosya seviyesinde kurtarmayı destekliyor;

• Raporlama ve Faturalama: Veeam Availability Console, gerçek zamanlı izlemeyi destekliyor ve kullanıcıların kullanımına göre geri ödeme yapıyor. Hosting sağlayıcıları ya da büyük şirketlerin kesintisiz çalışırlık kullanımı sağladıkları kullanıcıları kolayca yönetmelerini ve faturalamalarını da sağlıyor.

• Microsoft Azure Stack’e yönelik Veeam çözümünün 2018’in ilk aylarında satışa sunulması bekleniyor.