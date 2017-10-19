Veeam ve NetApp arasında yeni işbirliği

Depolama sağlayıcısı NetApp ve veri koruma yazılımı satıcısı Veeam, Veeam yazılımının NetApp’ın fiyat listesiyle kanal ortaklarına sunulacağı yeni bir işbirliğini açıkladı.



Veeam Software NetApp’in, Veeam’in Kesintisiz Çalışırlık Çözümlerini, NetApp global fiyat listesine eklediğini duyurdu. NetApp müşterileri, Veeam ve NetApp çözümlerini NetApp ve bayilerinden tek bir işlemde satın alabilecek.

Veeam’in kesintisiz çalışırlık çözümlerinin NetApp E-serisi, AltaVault, ONTAP, All-Flash FAS ve hibrit bulut çözümleriyle birleşmesi sayesinde kurumlar, BT’nin operasyonel yönetimini basitleştiriyor, harcamaları düşürüyor ve klasik çözümlerin tüm uygulamalar – veriler için saatler ve günler olarak belirlediği kurtarma noktası ve kurtarma zaman hedeflerini (RTPO) saniyelere indiriyor. Bu anlaşma 4.000 NetApp satıcısının dünya genelinde NetApp / Veeam’in entegre olduğu kesintisiz çalışırlık çözümleri sunacak şekilde donatılmasını da sağlayacak.

Veeam’in Eş CEO’su ve Başkanı Peter McKay, NetApp’le olan ittifaklarını ürün entegrasyonundan NetApp Data Fabric çözümlerini de içeren satış anlaşmasına genişletmekten dolayı duydukları heyecanı ifade ettikten sonra sözlerine şöyle devam ediyor: “İş ortağı ekosistemimize verdiğimiz sözler var. Veeam’i NetApp fiyat listesine eklemek de iş ortaklarımızın iş dönüşümünü hızlandıracak ve çoklu bulut ortamlarında en üst düzey performans, verimlilik ve 7/24 kesintisiz çalışırlığı yönlendirecek süreçleri iş ortaklarımız için basitleştirecek. Kesintisiz çalışırlık çözümlerimizin, ortak müşterilerimiz için NetApp Data Fabric deneyimini geliştireceğinden eminiz.”



Kullanıcılar, NetApp Snapshots ile Veeam’in sektör lideri kesintisiz çalışırlık ve kurtarma yeteneklerinden birlikte yararlanarak veri kaybı ve arıza süresini en aza indirirken çok daha uyumlu veri yedekleme, kurtarma ve felaket kurtarma stratejisi uygulayabilecek. Bunun sonucunda da maksimum uygulama çalışma zamanına ulaşacak, çarpıcı biçimde daha hızlı öğe ve VM seviyesi kurtarma yapabilecek, artan BT verimliliğine sahip olacak ve kesintisiz çalışan şirketlerde erişilebilirlik sağlamayı engelleyen açığı kapatacaklar.