Veeam’in cirosu 3. çeyrekte yüzde 31 arttı

Veeam, Büyük Şirket Anlaşmalarında bir önceki yıla göre yüzde 49 büyüme kaydederken, Erişilebilirlik, Dijital Dönüşümün en önemli ihtiyaçlarından biri haline geldi.

Şirketlerin kesintisiz çalışabilmesine yönelik çözümlerin yenilikçi tedarikçisi Veeam Software 2016’nın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre cirosunda yüzde 31 artış olduğunu duyurdu.

Veeam müşterisi olan Fortune 500’deki şirketlerin yüzde 71’i ve Global 2000’deki şirketlerin yüzde 51’i içinde olan müşterileriyle yaptığı anlaşmalar sonucunda şirketler bazında bir önceki yıla göre yüzde 49 artış sağlaması şirketlerin dijital dönüşümü benimsedikçe tüm yıl boyunca 7/24 erişilebilirliğe olan artan taleplerini kuvvetlendiriyor.

Uygulamalar ve verideki katlanarak artış ve bulut ve mobil teknolojilerdeki gelişmelerin tümü şirketleri basitçe dijital teknoloji kullanan kurum olmaktan tam donanımlı dijital kurumlar olacak şekilde ileriye götürüyor. IDC, 2020’de dijital dönüşüm girişimlerinin iki katından da fazla olacağını ve bunların da dünya çapındaki tüm BT harcamalarının birincil etkeni olacağını öngörüyor.

Veeam’in Başkanı ve COO’su Peter McKay dijital dönüşümün sadece bir trend olmadığını belirttikten sonra sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu CIO’ların ve BT karar vericilerinin gündemlerinin ilk sırasında olan, müşteri deneyimini dönüştüren ve şirket üretkenliğinin yeni seviyelerini ortaya çıkaran tamam mı devam mı noktasına gelen bir iş gerçekliğidir. Veeam bu dönüşümde kilit bir rol oynuyor, bunu da üçüncü çeyrek sonuçlarımızdan görebilirsiniz. Tüm yıl boyunca 7/24 erişilebilirlik olmadan dijital dönüşümün getirdiği tüm avantajlar kaybolmaya mahkumdur. Şirketleri hızla erişilebilirlik çözümlerimizi benimseyerek kesintisiz çalışan bir ortam yaratmakta yetersiz kalan eski tekenolojileri terk etmektedirler.”

2016’nın üçüncü çeyreğinden diğer başlıklar:

Hizmet Olarak Felaket Kurtarma (DRaaS)’a olan talep yoğunlaştıkça bulutta etkileyici bir büyüme gerçekleşti. Hizmet sağlayıcıların yeni müşteriler kazanması ve cirolarını artırması için hazır fırsatlar sunan Veeam Bulut & Hizmet Sağlayıcı (VCSP) programı, meydana gelen işlemlerde bir önceki yıla göre yüzde 63 artış olduğunu kaydetti. VCSP programı dünya çapında 13.200’den fazla hizmet ve bulut sağlayıcısını bünyesine kattı. Bunların 2.300’den fazlası da Veeam Cloud Connect için hizmet sunacak lisansa sahip.

Veeam Stratejik İşbirliği Ortakları’ndan artan taahhütler. Veeam ve Cisco, Veeam Availability Solution for Cisco UCS’in tanıtımını gerçekleştirdi. VMware, Veeam’i VMware Teknoloji İşbirliği Programı’nda (TAP) Global İş Ortağı seviyesine yükseltti. Veeam son olarak IBM Cloud’da IBM ekosistem iş ortağı oldu.

Dünya çapında 216.500 müşteri: Veeam, 2016’nın üçüncü çeyreğinde 11.500 müşteri daha kazanarak kurulduğu günden bu yana ayda ortalam 3.500 müşteri kazanma hızını korudu. Veeam ayrıca 200.000. müşterisini kutlamak amacıyla açtığı yarışmanın sonucunda ağırlıksız ZERO-G Experience®’ı kazananı da açıkladı. Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas, bu ödüle hak kazanırken Shearman and Sterling LLP (A.B.D.), Societe Generale (Fransa) and Queensland Üniversitesi (Avustralya) da diğer üç kazanan oldu.

12.5 milyon sanal makine Veeam erişilebilirlik çözümleri tarafından korunuyor.

Dünya çapında 43.000 ProPartner: Veeam’in kanala verdiği sözlerin sonucu olarak erişilebilirlik çözümlerine yeni satıcılar ve VARlarm eklendi.

Microsoft Hyper-V yeni lisans kiralama: Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 37 artış kaydedildi.