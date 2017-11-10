‘Venus’ünü Tasarla’ yarışmasının kazananları belli oldu

‘Venus’ünü Tasarla’ yarışmasının kazananları belli oldu
, 10 Kasım 2017

Vestel’in akıllı cep telefonu Venus için üniversite öğrencileri arasında düzenlenen “Venus’ünü Tasarla” yarışmasında ödül alanlar belli oldu.

Finale kalan 10 proje arasından birinci olan Mercury Takımı  ‘GPS üzerinden konum takibi yapan mobil uygulama’ projesi 15 bin TL ile ödüllendirildi ve Vestel’de proje bazlı çalışma imkânına sahip oldu.

Vestel’in genç fikirlere ve yeteneklere verdiği değerin bir göstergesi olarak üniversite öğrencileri arasında başlattığı “Venus’ünü Tasarla” yarışmasında dereceye girenler belli oldu. Mayıs ayında başlayan yarışmaya donanım, yazılım, mobil aksesuar alanlarında geliştirme yapan 197 proje katıldı. Vestel ekibinin; uygulanabilirlik, tüketici faydası, özgünlük, yaratıcılık gibi kriterlere göre yaptığı değerlendirme sonucu finalde 10 proje yarıştı.

31 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen törende de jüri, dereceye giren 3 projeyi açıkladı. ‘GPS üzerinden konum takibi yapan mobil uygulama’ projesi ile birinci olan gruba 15 bin TL ve Vestel’de proje bazlı çalışma imkanı sunuldu. Yarışmada Venus arayüz tasarımı projesi ile ikinci olan grup 10 bin TL, ‘ GPS izleyici aksesuar’ projesi ile üçüncü olan grup ise 5 bin TL para ödülü kazandı. Ayrıca ilk 3’e kalan öğrenciler Venus Z10 telefon ile ödüllendirildi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere ise Vestel akıllı bileklik ve Vestel taşınabilir batarya hediye edildi.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan; “Venus’ünü Tasarla yarışmasıyla yenilikçi bakış açısına sahip, heyecanlı, değişime açık, teknolojiye ilgi duyan ve yeni trendleri yakından takip eden genç yetenekleri keşfetmek istedik. Ülkemizin parlak zekalarını bugün yurt dışındaki birçok projede görüyoruz. Bu yarışmayla gençlerimizin yeteneklerini kendi ülkeleri için kullanmalarını sağladık. Bu farklı ve hepimiz için ufuk açıcı deneyimi hem Türkiye’nin hem de şirketimizin geleceği olan gençlerle paylaşmak bize gurur veriyor. Gençlerimiz bu proje boyunca Vestel gibi Ar-Ge ve inovasyon konusunda önemli ödüller alarak başarısını kanıtlamış bir şirkette deneyim kazandı. Yürüttüğümüz yetenek avı ve eğitimlerle sadece Vestel’de değil sektörde başarı hikayesi yazacak gençlerin adını duyacağız” dedi.

Vestel Venus Z10 incelemesi

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Tags: akıllı telefon, Venus, vestel, yarışma

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Atilla Mede

Atilla Mede

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