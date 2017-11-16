Veriniz sizin için çalışsın: Temel teknoloji mimarilerini modernize etmenin önemi

TmaxSoft Kıdemli Çözüm Mimarı Manoj Aerroju, rehosting sayesinde ana bilgisayar uygulamalarının açık ve modern bir sisteme, bir SQL tabanlı x86 ortama veya buluta değişmeden taşınmasının faydalarını anlattı. Aerroju ayrıca rehosting hizmeti almayı düşünmek için 10 neden sıraladı.

Büyük veriden en iyi şekilde faydalanmak isteyen kurumlar eski mimarilerini güncellemeli. Ana bilgisayar rehosting işleminin 10 temel avantajı var.

IDC yaklaşık 10 yıldır bulut, mobil, büyük veri/analitik ve sosyal teknolojiler üzerine kurulu “Üçüncü Platform’un“ ortaya çıkışını ve gelişimini takip ediyor. Üçüncü Platform’un kurumsal alanı tamamen sararak şirketlerin çalışma şeklini değiştirmesi ve global ekonomiyi yeniden şekillendirmesi bekleniyor. IDC’ye göre, “2019‘a gelindiğinde Üçüncü Platform teknolojileri ve hizmetleri, toplam BT pazarından iki kat daha hızlı büyüyerek BT harcamalarının yaklaşık %75‘ini oluşturacak.”

Üçüncü Platform’un en önemli parçalarından biri büyük veri. Yapılandırılmamış veriler, makine verileri, İnternet ve mobil verilerden meydana gelen büyük veri, kurumsal verileri destekleyerek hem geçmişe hem de geleceğe yönelik bakış açıları için temel oluşturuyor.

Büyük veri çok yüksek miktarda olduğu için değil, değerli olduğu için önemli. Büyük veri sayesinde kurumlar herhangi bir kaynaktan aldığı verileri analiz edip maliyet ve zamandan tasarruf edebilir, yeni ürünler geliştirebilir, mevcut ürünlerini optimize edebilir ve daha akıllı kararlar alabilir.

Büyük veri, şirketlerin çalışma ve rekabet etme şeklini temelden değiştirecek. Verilerini en iyi şekilde değerlendirenler rakiplerine karşı büyük avantaj elde edecek. Daha iyi veri oluşturup bunlardan faydalanan şirketler ile bunu yapamayan şirketler arasındaki performans farkı önümüzdeki yıllarda iyice açılacak.

“Dijital dönüşüm ekonomisinin” zorluklarıyla başa çıkmak ve daha iyi kararlar alıp stratejik hamleler yapmak amacıyla veri analizi becerisini optimize etmek isteyen kurumlar için değişim vakti gelmiş olabilir. Dönüşüme başlamanın yollardından biri, birçok kurumun temelini oluşturan ana bilgisayar mimarileri de dahil olmak üzere temel teknolojileri modernize etmektir.

Neden Modernize Etmeliyiz?

Modernize etme konusunda tereddütleriniz olabilir, bu konuda yalnız değilsiniz. CIO’lar her türlü değişimin riskli olduğuna dair endişeler taşır (“Bozuk olmayan şeyi neden tamir edeyim?” düşüncesi) veya yıllar boyu biriken veriler şirketin tek parça ana bilgisayar yazılım uygulamalarıyla çok fazla bağlantılıdır.

Ancak eski teknolojiler er ya da geç birer yük haline gelir. Daha yeni teknolojiye sahip rakipler pazar payınızdan kaparken dönüşüm maliyetleri artar. Yetkin destek personeli emekliye ayrılır veya başka bir yere geçer ve eski teknolojileri satın aldığınız yerler kapanabilir. Uyum sağlayamayan işletmeler, ana sistem ve COBOL veya PLI uygulamaları için gereken destekten mahrum kalır. BT departmanı mutsuz kullanıcıların şikayetleriyle dolarken yükseltme maliyetleri de mevcut bütçenin üzerine çıkar. Ek olarak, uygulamaları destekleyecek üçüncü taraf yazılımların maliyeti de artmaya devam eder.

Bazı eski altyapılar veri ayıklama işlemini günde yalnızca bir kere, genellikle geceleri yapar. Bu yüzden bir sonraki gün, verisini kullanmak isteyen bir işletme aslında eski veriyle çalışır. Dijital çağda bir gün önceki veriye göre karar almak çalışma şeklini ve kârlılığı etkileyebilir.

Bir noktadan sonra değişim bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelir. Mevcut durumu korumak, vasat teknolojileri kullanmayı kabul etmek anlamına gelir. Bu da iş performansının, zamanı geçmiş ve desteklenmeyen ana bilgisayar mimarilerine dayanması demektir. Böylece şirket kendisini zaman içinde daha da kötüleşecek riskli bir konumda bulur.

Altyapısını büyük veriye göre (aynı zamanda bulut, mobil ve sosyal için) optimize etmek isteyen bir şirket için mevcut duruma bağlı kalmak makul değildir fakat birçok şirket tam bir yenilenmenin getireceği riskler, maliyet ve harcancak zamanla ilgili endişeler taşır. Ancak bunun için bir çözüm daha var: Rehosting. Rehosting sayesinde ana bilgisayar uygulamaları açık ve modern bir sisteme, SQL tabanlı x86 ortama veya buluta değişmeden taşınabilir.

Neden Rehosting? En Önemli 10 Neden

Rehosting bir çok işletmenin büyük veri optimizasyonunu geliştirmek amacıyla ana bilgisayar mimarilerini elden geçirmesi için uygun maliyetli bir yoldur. Düzgün bir şekilde uygulandığında rehosting, yeniden yazmaya kıyasla birçok fayda sağlamasının yanı sıra daha az riske ve maliyete sahiptir.

Ayrıca kaynak kodunun daha az karmaşık ve dolayısıyla daha az riskli bir şekilde yeniden yazılabilmesi için de faydalı bir adımdır. Ana bilgisayarlar müşteriyi sınırlı ve sıkı bir şekilde eşleştirilmiş mimariye mahkum bırakırken, açık bir sistemin geniş olarak eşleştirilmiş mimarisi dinamik ölçeklenebilirlik, iş yükü yönetimi ve çeviklik sağlar.

Mevcut ana bilgisayar güvenliğinin korunmasının yanı sıra modern SQL veritabanları tarafından sunulan ek koruma önlemlerinin hızla ve kolaylıkla uygulanabilmesi sayesinde güvenlik de artar. Rehosting ayrıca, mühendislerin taşıma sırasında hiçbir sorun yaşanmadığından emin olmalarını sağlayan teknik uzmanlığa henüz sahip olmadıkları, yeni açık kaynaklı çerçevelere taşınmanın potansiyel risklerini ortadan kaldırır.

Üçüncü Platform’un bu yeni zorluklarını aşmak amacıyla rehosting ile moderleştirme yapan şirketler verilerini toplayabilir, entegre edebilir ve dağıtabilir, veri ambarı performansını optimize edebilir ve eski iş yüklerinden kurtulabilir.

Hala ikna olmadıysanız, rehosting ile yakından ilgilenmeniz için 10 önemli nedeni aşağıda bulabilirsiniz:

1- Gerekli yenilikleri yapmanız için bütçe ayırmanıza yardımcı olur. Rehosting, altyapı ve operasyon maliyetlerini önemli ölçüde düşürür. Elde edilen tasarruf, eski uygulamaların yeniden yazılması veya verilerin farklı yollarla kullanılması gibi yenilikler için kullanılabilir.

Örneğin GE Capital, ana bilgisayar uygulamalarını çok katmanlı bir x86 ortamına taşıyan kapsamlı bir ana bilgisayar rehosting çözümüyle kendi Portföy Yönetim Sistemi’ni (PMS) ve verileri modernize etti. Tamamlanması yaklaşık bir yıl süren bu işlem sonucunda inanılmaz sonuçlar elde edildi.

71 milyon satır koddan oluşan sistem, eski bir ana bilgisayar ortamından modern ve açık bir Unix ortamına taşındı. GE Capital’in PMS sistemini ve ilgili uygulamaları kullanma maliyeti yıllık %66 oranında azaldı. PMS çöktüğünde düzeltme süresi %240 azalırken uygulamaların toplam etkisi %78 düştü. Maliyet tasarrufları bu denli büyükken alınan en olumlu sonuç ise işin geri kalanıyla kolayca entegre olan, büyümeyi ve yeniliği destekleyen bir platforma geçmek oldu.

2 – Çift modlu veya iki hızlı BT’yi destekleyebilir. CIO’ların BT yapılarını hem geleneksel hem de çevik BT modellerini destekleyecek şekle getirmesi gerektiğini anlaması için Gartner tarafından ortaya konulan Çift Modlu BT konsepti, altyapı, süreçler, kişiler ve araçlar hakkında daha bilgili kararlar alınabilmesini sağlar

Eski Unix, ana bilgisayar ve diğer tescilli sistemlere yapılan yatırımlar düştü ve eski sunucu işletim ortamlarına talep azalmaya devam edecek. Çift modlu bir sistem kullanmaya olanak tanıyan rehosting, piyasadaki değişikliklere ve gelecekte karşılaşılabilecek entegrasyon gereksinimlerine hızlı tepki vermek için hızlı ve esnek bir temel kurar.

3 – İşletmelerin buluttan faydalanmasını sağlar. Verileri bulutta saklamak ve işlemenin faydaları tartışılmaz. Her kurum hızla uygulamaya geçebilme, ölçeğini genişletip daraltma ve büyük veri uygulama ihtiyaçlarına göre maliyetlerini ayarlama becerisine sahip olmalıdır.

Rehosting, uygulamalarının modernizasyonunu buluta yayması konusunda BT organizasyonuna yardımcı olur. Tercih ettiğiniz rehosting uygulamasının bulutta çalışma seçeneği de olmalıdır.

4 – Yeniden yazmaya göre daha az risk taşır. Yeniden mühendislik gerektiren projeler yıllar sürebilir. Rehosting sadece hızlı olmakla kalmaz aynı zamanda iş yapma mantığında veya kullanıcı arayüzünde değişiklik de yapmaz. Böylece kuruma hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Çok az eğitimle sistem tamamen aynı şekilde çalışmaya devam eder.

5 – Sorunsuz çalışma süresini ve güvenilirliği artırır. Rehosting sayesinde tüm altyapınızda Aktif kümeleme yapabilirsiniz. Bu da günümüzün “her zaman etkin” dünyasında “yüzde 99,999” elverişlilik için temel oluşturur.

6 – Performansı ve yönetim becerisini artırır. İş ihtiyaçlarına göre ortamınızı dinamik olarak ölçeklendirme becerisi, yalnızca kısa süreler boyunca ihtiyacınız olan en yüksek işlem gücünün sürekli sağlanmasına duyulan ihityacı ortadan kaldırır. Böylece hizmet ve güvenilirliğin en üst düzeyde kalması sağlanır. İşinize hiçbir etkide bulunmadan, yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Daha kolay ölçeklendirme yapmak, sürekli büyüyerek işletmeleri boğan verilerle başa çıkmaya da yarar.

7 – Sistemin yetersiz olduğu alanların tespit edilmesine yardımcı olur. Rehosting sayesinde GE Capital, kaynak kodunun %78’inin kullanılmadığını fark etti. Rehosting, verimlilik ve kullanım şekilleri için tüm eski kodlarınızı inceleyip değerlendirme imkanı sunar.

8 – İşletmenizin mevcut iş gücünüzden ve yeteneklerinizden faydalanmansını sağlar. Birçok kurumda kritik görev sistemleri halen ana bilgisayarlarda yürütüldüğü için ana bilgisayar uzmanları da çalışmaya devam ediyor. Rehosting ile BT departmanları mevcut ana bilgisayar yeteneklerinin yanı sıra açık sistem ekiplerinin yeteneklerinden de faydalanabilir.

9 – Piyasaya sürme süresini azaltmaya yardımcı olur. CGI’a göre, satıcıya bağımlılığın dışında, ana bilgisayarlara bağımlı olan kurumlar dört gerçekle yüz yüze: Piyasaya ürün sürme yavaşlığı, zamanı geçen beceriler, en iyi yazılımlara erişimin olmaması ve yüksek bakım maliyetleri. Bu faktörler kurumların piyasaya hızlı çıkma yeteneğini azaltır. Bu da modern dijital ekonomide ölümcüldür.

10 – İşletmelerin en iyi müşteri deneyimini sunmasına olanak verir. Müşterilerin özellikle sanal dünyada kişisel deneyimler beklediği, her zaman aktif bir dünyada yaşıyoruz. Dijital dönüşümün birçok CIO için büyük önem taşımasının sebeplerinden biri de bu. Rehosting sayesinde ana bilgisayar uygulamalarınızı mobil ve dijital uygulamalar için web hizmetlerine açarak onların gerçek değerini ortaya çıkarabilir ve müşteri deneyimini dönüştürebilirsiniz.

Büyük Verinin Büyük Zorluklarını Rehosting ile Aşın

Büyük verinin asıl değeri, işletmelerin bu rakamlardan elde edebildiği analizlerde yatar. Bu analizler işletmeye her seviyede tam bir görünürlük kazandırır. Ancak genellikle, eski altyapılarla bu verilerin gerçek değerini elde etmek mümkün değildir. Bir kurum kullandığı uygulamalardan tam olarak faydalanmadığı takdirde büyük veriden yararlanmak için gereken performansa erişemez.

Temel mimarileri modernize eden bir işletme, verisini tüm kuruma entegre ederek karar verme yetkisine sahip kişilere iş performansını korumak ve artırmak için gereken bilgileri sunabilir, iş büyürken başarlı bir şekilde ölçeklendirme yapabilir, yeni girişimler ve stratejiler belirleyip uygulayabilir.