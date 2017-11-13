Vestel Çağrı Merkezi, ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu

Vestel Çağrı Merkezi, ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu
, 13 Kasım 2017

 

Vestel, Contact Center World Awards’un 27 Ekim’de gerçekleştirilen İngiltere’deki dünya finallerinden hem şampiyonluk hem de ikincilikle döndü.

Yarışmanın 26 Mayıs’da Londra’da gerçekleşen EMEA finallerinde katıldığı iki kategoride de birinci seçilerek dünya finallerine katılmaya hak kazanan Vestel Çağrı Merkezi, dünya finallerinde bir altın bir de gümüş ödüle layık görüldü.

Vestel Çağrı Merkezi, çağrı merkezi sektöründeki en iyi projelerin seçildiği Contact Center World Awards’un 27 Ekim’de İngiltere’de yapılan dünya finallerinden şampiyonlukla döndü. Teknoloji İnovasyonu kategorisinde “Buena Vista” projesi ile dünya şampiyonluğu alan Vestel Çağrı Merkezi, En İyi Self-Service Uygulaması kategorisinde “Akıllı Diagnostic” projesi ile de dünya ikincisi oldu. Başvurduğu kategorilerde dünya devi rakiplerini geride bırakan Vestel Çağrı Merkezi, yarışmanın 26 Mayıs’da Londra’da gerçekleşen EMEA finallerinde altın madalya alarak dünya finaline katılmaya hak kazanmıştı.

Hatayı uzaktan takip ediyor

Teknoloji İnovasyonu kategorisinde dünya şampiyonu olan “Buena Vista” projesi, çağrı merkezinde kullanılan sistem ve süreç tasarlama projesi olarak biliniyor. Bu projeyle sistem ve süreçler uçtan uca yenilenirken, sistem eğitimi gerektirmeden karar mekanizmaları ve müşteri temsilcilerini yönlendiren algoritmalar ile akıllı bir sistem ve süreç tasarlama deneyimi sunuyor. En İyi Self-Service Uygulaması kategorisinde dünya ikinciliği kazanan “Akıllı Diagnostic” projesi ise Vestel Puzzle Buzdolaplarında hatayı uzaktan takip ederek, teknik olmayan problemleri uzaktan çözebiliyor. Bunun yanında yetkili servis müdahalesi gereken arızalarda da hangi parçanın arızalı olduğunu ve yedek parça kodunu bildirerek hizmet süresini minimuma indiriyor

 

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Tags: vestel, Vestel Çağrı Merkezi

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