Vestel Çağrı Merkezi’ne iki altın madalya

Vestel Müşteri Hizmetleri, çağrı merkezinin en prestijli ödüllerinden biri olan Contact Center World’de iki altın madalya daha kazandı.

Vestel En İyi Self-Service Uygulaması kategorisinde “Akıllı Diagnostic Uygulaması” ve Teknoloji İnovasyonu kategorisinde de “Buena Vista” ile birinci oldu. Vestel, geçtiğimiz sene Contact Center World’ün EMEA ayağında 2 altın madalya, Amerika’da gerçekleştirilen dünya şampiyonasında da 1 altın 1 bronz madalya kazanmıştı.

Çağrı Merkezi sektörünün en prestijli ödüllerinden olan Contact Center World’ün EMEA ayağı 26 Mayıs’ta Londra’da yapıldı. Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, geliştirdiği iki uygulama ile iki birincilik elde etti.

En İyi Self-Service Uygulaması kategorisinde altın madalya kazanan Vestel’in “Akıllı Diagnostic Uygulaması”yla Puzzle Buzdolabı ürün grubunda hata takip edilerek teknik olmayan problemler uzaktan çözülebiliyor. Ayrıca yetkili servis müdahalesi gerektiren arızalarda da bu uygulama, hangi parçanın arızalı olduğunu tespit edip, yedek parça kodunu bildirerek hizmet süresini minimuma indiriyor. Bu sayede kusursuz Vestel deneyimi adına satış sonrası hizmetlerde maksimuma çıkarılıyor.

Teknoloji İnovasyonu kategorisinde de birincilik getiren “Buena Vista” projesi ile Vestel Çağrı Merkezi’nde kullanılan sistem ve süreçler tamamen yenilendi. Proje kapsamında karar mekanizmaları ve müşteri temsilcilerini yönlendiren algoritmalar sayesinde Vestel müşterilerine daha hızlı ve etkin bir hizmet deneyimi sağlanıyor.

Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Vestel Müşteri Hizmetleri’nin kazandığı ödüllerin gurur verici olduğunu belirterek, “Dünya çapında pek çok şirketin yer aldığı bu organizasyonda geçen sene kazandığımız dünya şampiyonluğunun ardından, bu sene de iki altın madalyaya layık görüldük. Vestel olarak müşterilerimize her alanda kusursuz bir deneyim yaşatmak için çalışıyoruz. Yeni projelerimizle bu deneyimi daha üst seviyelere taşıyacağımıza inanıyorum. Müşterilerimizin seslerine kulak vererek, en iyi olma yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.