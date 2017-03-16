Vestel’den Turkcell’e özel akıllı telefon: Venus 5000

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan’ın ev sahipliği, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında, Vestel’in Turkcell’e özel olarak ürettiği Venus 5000 tanıtıldı.

Vestel mühendisleri tarafından Turkcell için özel olarak tasarlanan ve üretilen, Vestel’in giriş segmentindeki Venus 5000, 5 inç HD ekran, 4 çekirdekli işlemci, 8 MP arka, 5 MP ön kamera ve 2230 mAh bataryası ve uygun fiyatı ile kullanıcıya sunuluyor. Turkcell’lilere özel aylık 28 TL’den başlayan fiyatı ile Venus 5000, Turkcell portföyündeki 5 inç ekran büyüklüğüne sahip en uygun fiyatlı 4.5G uyumlu telefon olma özelliğine sahip. Turkcell’in BiP, fizy, lifebox, TV+, Hesabım ve Akademi gibi popüler servislerinin yüklü olarak geldiği akıllı telefonu alanlar fizy ve TV+ servislerinden de 2 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Venus 5000 ile Engeller Ortadan Kalkıyor

Vestel’in Turkcell için özel olarak ürettiği Venus 5000 modeli bir görme engelli için kutusundan çıkarıldığı andan itibaren kolayca aktive edilebilen erişilebilirlik modu ile çalışıyor. Cihazın üzerinde hazır olan erişilebilirlik uygulaması ile görme engelliler veya az görenler telefonlarını rahatça kullanabiliyorlar. Venus 5000‘da yer alan Google’ın Talkback uygulaması, görme engelli akıllı telefon kullanıcıları telefonlarının ekranlarında bastıkları menü isimlerini ve metin kutularını kullanıcılar için otomatik olarak sesli şekilde okuyarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Venus 5000 / Özellikleri

• Vestel tarafından Turkcell için üretilen Venus 5000, 5.0 inç HD IPS ekran, 4 çekirdekli işlemci, 2 GB RAM ve 16GB dahili depolama kapasitesine sahip.

• Venus 5000’da ayrıca pil kapasitesi 2230mAh seviyesine artırılarak daha uzun kullanım süresi sağlanıyor. Venus 5000’ın depolama alanı SD kart ile 32 GB’a kadar arttırılabiliyor.

• Cihaz, 8MP arka ve 5MP ön kamerası ve ışık sensörü ile güçlendirilmiş. HDR, filtreleme ve özel çekim, panoramik çekim ve hızlı otomatik odaklama ile başarılı fotoğraf ve video çekimi ile kullanıcılarının bu yöndeki ihtiyaçlarına da cevap veriyor.

• Venus 5000 2GB, 4 çekirdekli Qualcomm İşlemcisi ve 2 GB RAM ile performans gerektiren oyun ve uygulamarın kullanımında kusursuz ve kesintisiz bir deneyim sunuyor.

• Android İşletim sistemi 6.0 Marshmallow ile gelen Venus 5000 2GB , sistemin tüm avantajlarını performansa dönüştürüyor.