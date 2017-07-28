Vestel Venus Z10 satışa çıktı

Vestel Venus Z10 satışa çıktı
, 28 Temmuz 2017

Vestel’in, Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) tanıttığı Venus Z10, 1.499 liradan satışa sunuldu. 

Metal tasarımı ile şık bir görüntüye sahip olan Z10, üstün kamera ve ekran özellikleriyle gelişmiş bir mobil deneyim vaat ediyor. Z10, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi, 1920×1080 ekran çözünürlüğü, 8 megapiksel ön kamera, OIS destekli 13 megapiksel arka kamera, 3050 mAh kapasitesinde batarya, 4GB RAM, Quick Charge 3.0 hızlı şarj, parmak izi okuyucu gibi özelliklere sahip.

Venus Z10’dan BluTV sürprizi
Venus Z10 alanlar; BluTV uygulamasını 3 ay ücretsiz kullanma hakkına sahip olurken, istediği zaman, istediği yerden, dizi, film ve canlı yayın izleme imkanına ulaşıyor.

‘Filbox Hemen’ Z10 ile 3 ay ücretsiz
Filbox Hemen uygulaması ile kullanıcılar, binlerce film, dizi, belgesel, çocuk, spor ve müzik içeriğine, telefon, tablet ve akıllı televizyonlarından ulaşabilirler. Venus Z10 kullanıcılarına, 3 ay Filbox Hemen aboneliğini ücretsiz sunuyor. Deneme süresi boyunca 12 aylık Filbox Hemen abonelik alımları ise Venus Z10 kullanıcılarına 89TL yerine 69TL.

 

Teknik özellikler:

· 5.2″ 1080×1920 FHD IPS ekran
· 8MP ön kamerası, 13MP arka kamera
· PDAF (Hareketli obje çekim netliği), OIS ve EIS (el titremesinde bile net çekim)
· 8 çekirdekli 64 Bit Qualcomm 435 işlemci
· 4GB RAM, 64GB dahili hafıza
· 3.050mAh batarya (Quick Charge 3.0’lı)
· Parmak izi sensörü, USB Type-C
· Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi

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Tags: akıllı telefon, Venus Z10, vestel

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