Vestel’den 4.2 Milyar TL’lik tasarruf desteği

Enerji Tasarrufu Haftası’nda açıklama yapan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Vestel’in tasarrufta dünya rekortmeni ürünlerinin kullanılmasıyla Türkiye’nin enerji ve su tüketiminde toplam 4.2 milyar TL’lik tasarruf elde edebileceğini söyledi.

Enerji Tasarrufu Haftası’nda (11-17 Ocak) Vestel’in enerji verimliliğine yönelik çalışmalarını paylaşan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, enerji ve su kaynaklarını verimli şekilde kullanmayı en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Yılda 2 Keban Barajı’nın Ürettiği Kadar Elektrik Tasarrufu

Turan Erdoğan, konuyla ilgili olarak “Hem geliştirdiğimiz ürünlerde hem de üretim süreçlerimizde enerji ve su tasarrufuna büyük önem veriyoruz. Enerjide dünya rekortmeni Vestel beyaz eşyalar, kendi sınıfındaki rakip ürünler karşısında enerji ve su tasarrufunda öne geçiyor. Ürünlerimizdeki enerji tüketimi 10 yıl öncesine göre ortalama yüzde 60 oranında azaldı.” dedi. Türkiye’deki tüm hanelerdeki beyaz eşyaların A enerji sınıfında olduğu referans alındığında bu ürünlerin Vestel’in enerji rekortmeni ürünleri ile değiştirilmesi halinde tüm Türkiye’de enerji ve su tüketiminde toplam 4.2 milyar TL’lik tasarruf sağlanabileceğini belirten Erdoğan, “Sadece elektrik enerjisinde 2.8 milyar TL değerinde tasarruf elde edebiliriz ve bu tasarruf, 2 Keban Barajı’nın bir senede ürettiği elektrik enerjisi miktarına eşit. Bir başka deyişle bir yılda sağlanabilecek elektrik tasarrufu ile 52,4 milyon ton CO2 salınımını engelleyip, 70 milyon ağacın görevini biz yapabiliriz.” diye konuştu.

Vestel, son 10 yılda üretim adetlerinin artmasına karşın, üretim tesisinin su tüketimi yüzde 14 düştü. 2016 yılında Vestel, gerçekleştirdiği enerji verimliliği çalışmaları sonucunda 10 milyon kwh elektrik ve 2 milyon m3 doğalgaz olmak üzere toplam 113 bin GJ enerji tasarrufu sağladı. ISO50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası sahibi olan ve Endüstri 4.0 dönüşümüne hızla devam eden Vestel, mükemmelliğini Avrupa’da da tescil ettirerek Endüstriyel Mükemmellik Ödülleri’nde (Industrial Excellence Award) Avrupa Şampiyonu oldu.