Vestel’den ücretsiz mobil fotoğrafçılık eğitimi

Vestel’den ücretsiz mobil fotoğrafçılık eğitimi
, 23 Ocak 2017

Vestel akıllı telefonu Venus ile teknoloji eğitimlerine devam ediyor. 29 Ocak Pazar günü Vestel’in Beşiktaş’taki yeni mağazası Kafe Vesto’da gerçekleşecek ücretsiz eğitimde profesyonel fotoğrafçılar katılımcılara mobil fotoğrafçılığın sırlarını verecek.

Vestel, ücretsiz teknoloji eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor. İlki Zorlu Center’da düzenlenen ve yoğun ilgi gören Venus eğitimlerinin ikincisi 29 Ocak Pazar günü Vestel’in Beşiktaş’taki yeni mağazası Kafe Vesto’da gerçekleşecek. Phonographer Dergisi’nin profesyonel fotoğrafçılarının vereceği eğitimde katılımcılar mobil fotoğrafçılığın tüm sırlarını öğrenecek.

Akıllı telefonu Venus ailesinin son üyesi V3 5580 ile verilecek eğitimde iyi bir fotoğrafın cep telefonu ile nasıl çekileceğine dair detayların yanı sıra fotoğraf çekim teknikleri, fotoğrafların paylaşılırken düzenlenmesi gibi detaylar aktarılacak. 29 Ocak 2017 Pazar günü saat 14.00’te gerçekleşecek “Vestel Venus’le Mobil Fotoğrafçılık Öğreniyoruz” eğitimlerinde katılımcıları sürpriz hediyeler bekliyor.

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Tags: eğitim, fotoğrafçılık, vestel

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