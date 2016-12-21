Vestel’den ücretsiz sosyal medya eğitimi

Vestel’den ücretsiz sosyal medya eğitimi
, 21 Aralık 2016

Vestel, akıllı telefonu Venus ile teknoloji eğitimlerine başlıyor. İlki 25 Aralık Pazar günü Zorlu Center Vestel Mağazası’nda gerçekleşecek ücretsiz eğitimde kullanıcılara Venus ailesinin son üyesi V3 5580 üzerinden sosyal medya kullanımını öğretecek


Vestel, bu proje ile teknolojiyi bireylerin hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi, kültürel ve sosyal yaşamlarına teknoloji ile katkıda bulunmayı hedefliyor.

Venus ailesinin son üyesi V3 5580 akıllı telefon ile verilecek eğitimde sosyal medyaya genel bakış, Instagram ve Swarm kullanımı, WhatsApp’tan görüntülü arama gibi eğitimler verilecek. 25 Aralık 2016 Pazar günü saat 14.00’te gerçekleşecek “Venus’le Sosyal Medya Öğreniyoruz” eğitimlerinde katılımcıları sürpriz hediyeler verilecek. Venus teknoloji eğitimleri ilerleyen dönemlerde farklı konularda ve farklı lokasyonlarda devam edecek.

Sınırlı sayıda katılımcının kabul edeceği eğitimlere katılmak isteyenlerin https://www.facebook.com/vestel adresinden veya 0850 393 56 98 numaralı hattı arayarak kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Kategoriler Haber
Tags: akıllı telefon, eğitim, sosyal medya, V3 5580, vestel, vestel venüs

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