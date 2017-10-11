Vestel’e Kristal Elma’dan 11 ödül

Vestel’e Kristal Elma’dan 11 ödül
, 11 Ekim 2017

Vestel, dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük yaratıcılık platformu olan ‘Kristal Elma’dan 11 ödül kazandı. 

Reklamcılar Derneği tarafından 5-6 Ekim tarihlerinde 29’uncusu düzenlenen Kristal Elma Festivali çerçevesinde verilen ödüllerin kazananları belli oldu. 2 bin 527 başvurunun değerlendirildiği ve 7 büyük, 151 Kristal Elma, 157 Gümüş ve 167 Bronz olmak üzere toplam 482 ödülün dağıtıldığı yarışmadan; Vestel 2 Kristal, 9 Gümüş Elma ile döndü. Vestel 11 ödülle dayanıklı tüketim sektöründe en çok ödül alan marka oldu.

 

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Tags: Kristal Elma, ödül, vestel

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