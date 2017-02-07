VMware 2016 yılı ve dördüncü çeyrek rakamlarını açıkladı

Şirketin yıllık gelirleri 7 milyar doları aşarken 4. çeyrek geliri yıllık bazda %9 artışla 2,03 milyar dolar oldu. Şirket ayrıca Şubat 2018’e kadar 1,2 milyar dolarlık hisse geri alımı da yapacak.

Bulut altyapısı ve ticari mobilite alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden VMware, Inc. , 2016 yılının tamamı ve dördüncü çeyreği ile ilgili finansal rakamlarını açıkladı.

Çeyrek dönem özeti

• Dördüncü çeyrek geliri, 2015 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %9 artarak 2,03 milyar dolara yükseldi.

• Dördüncü çeyrek lisans geliri, 2015 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %8 artarak 887 milyon dolara yükseldi.

• 2015 yılının dördüncü çeyreğinde 373 milyon dolar, seyreltilmiş hisse başına 0,88 dolar olan GAAP net gelir, %18 artışla 2016 yılının dördüncü çeyreğinde 441 milyon dolara, seyreltilmiş hisse başına 1,04 dolara yükseldi. 2015 yılının dördüncü çeyreğinde 534 milyon dolar, seyreltilmiş hisse başına 1,26 dolar olan GAAP-dışı net gelir, %13 artışla 2016 yılının dördüncü çeyreğinde 597 milyon dolara, seyreltilmiş hisse başına 1,43 dolara yükseldi.

• Dördüncü çeyrek GAAP faaliyet gelirleri 2015 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %21 artarak 543 milyon dolara yükseldi. Dördüncü çeyrek GAAP-dışı faaliyet gelirleri 2015 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %14 artarak 747 milyon dolara yükseldi.

• Dördüncü çeyrekte işletme nakit akışları 463 milyon dolar oldu. Aynı dönem için serbest nakit akışları ise 419 milyon dolar oldu.

• Toplam kazanılmamış gelirler içerisinde toplam gelir artı ardışık değişim yıllık bazda %13 arttı.

• Kazanılmamış lisans geliri içerisinde lisans geliri artı ardışık değişim yıllık bazda %14 arttı.

Yıllık özet

• 2016 geliri 2015 yılına kıyasla GAAP bazda %8, GAAP-dışı bazda ise %7 artışla 7,09 milyar dolara yükseldi.

• 2016 lisans geliri, 2015 yılına kıyasla %3 artarak 2,79 milyar dolara yükseldi.

• 2015 yılında 997 milyon dolar, seyreltilmiş hisse başına 2,34 dolar olan GAAP net gelir, 2016 yılında seyreltilmiş hisse başına %19 artışla 1,19 milyar dolara, seyreltilmiş hisse başına 2,78 dolara yükseldi. 2015 yılında 1,73 milyar dolar, seyreltilmiş hisse başına 4,06 dolar olan GAAP-dışı net gelir, 2016 yılında seyreltilmiş hisse başına %8 artışla 1,86 milyar dolara, seyreltilmiş hisse başına 4,39 dolara yükseldi.

• 2016 yılı GAAP faaliyet geliri, 2015 yılına kıyasla %20 artarak 1,44 milyar dolara yükseldi. 2016 yılı GAAP-dışı faaliyet geliri, 2015 yılına kıyasla %9 artarak 2,29 milyar dolara yükseldi.

• 2016 yılı işletme nakit akışı 2,38 milyon dolar, serbest nakit akışı ise 2,23 milyar dolar oldu.

• 31 Ekim 2016 itibarıyla nakit, nakit benzeri ve kısa vadeli yatırımlar 7,99 milyar dolar, kazanılmamış gelirler 5,62 milyar dolar oldu.

Şirket ayrıcı açıklamasında, yönetim kurulunun 2 Şubat 2018’de sona eren 2018 mali yılı sonuna kadar 1,2 milyar dolara kadar A Sınıfı adi hisse senedinin geri alımı için onay verdiğini de belirtti. Hisseler, piyasa şartlarına göre belirli aralıklarla serbest piyasadan veya özel işlemlerle alınacak. Hisse geri alımı, şirketin 2016 yılının Aralık ayında duyurduğu ve halihazırda devam eden 500 milyon dolarlık hisse geri alımına ek olarak yapılacak.

VMware CEO’su Pat Gelsinger yaptığı açıklamada, “4. çeyreği güçlü mali yapı ile kapattık. Bu dönem ayrıca VMware’in yıllar sonraki en dengeli çeyrek dönemlerinden biri. Güçlü ürün momentumumuzdan ve müşterilerimizin bulut stratejimize ilgisinden oldukça memnunuyuz. Müşterilerimize altyapı ile ilgili kararlarında özgürlük ve kontrol imkanı sunan, dünyanın en kapsamlı ve yetenekli hibrit bulut mimarisine sahip olduğumuza inanıyoruz.” dedi.

VMware Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CFO’su Zane Rowe ise şunları söyledi: “VMware olarak çok iyi bir yıl geçirdik. Güçlü gelir, kazanç ve nakit akışı büyümesi elde etmemizin yanı sıra hisse geri alımı yolu ile hissedarlarımıza ciddi miktarda sermaye iadesi yaptık. 2018 mali yılı içerisinde tamamlanacak ek 1,2 milyar dolarlık hisse geri alımının onaylandığını duyurmaktan da mutluluk duyuyoruz.”