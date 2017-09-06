VMware, Fusion ve Workstation’ın en yeni versiyonlarını görücüye çıkardı

Bulut altyapısı ve kurumsal mobilite alanının küresel şirketi VMware, Fusion ve Workstation çözümlerinin yeni versiyonlarını tanıttı.

VMware Workstation, çoklu işletim sistemlerini Windows veya Linux kullanan tek bir PC üzerinde sanal makineler olarak çalıştırmak için tasarlandı. VMware Fusion ise Mac üzerinden Windows ve Linux işletim sistemleri ile uygulamalarına erişimi sağlayan bir çözüm olarak ön plana çıkıyor.

VMware Workstation 14 Serisi

VMware Workstation 14 Pro bilişim profesyonelleri ve geliştiricilere süreçleri ve üretimi modernleştirecek gelişmiş ağ bağlantı oluşturma ve veri merkezi yönetim özellikleri sunuyor. VMware Workstation 14 Player ise genişletilmiş özelliklerini kendi bilgisayarını kullanmak isteyen (BYO) veya kurumsal masaüstü bilgisayarlarda basit ve modern bir çözüm arayan şirketlerin ihtiyacına cevap veriyor. Bu çözümler birlikte kullanıldıklarında sanallaştırma araçlarına ihtiyaç duyan BT profesyonellerinden stabil ve sanal olarak izole mühendislik ortamına ihtiyaç duyan geliştiricilere BYO girişimlerine destek olmak isteyen iş liderlerinden ev kullanıcıları ve öğrencilere farklı tiplerdeki son kullanıcıları güçlendirecek.

VMware Workstation 14 Pro bilişim profesyonelleri ve geliştiricilere veri merkezleri ve ağ tasarlama, test ve kontrol etme konularında ihtiyaç duyacakları hayati araçları sunuyor. Workstation 14 Pro yerel Windows’tan Linux PC’ye işletim sistemi ve uygulamaların hepsinde test etme süreçlerini basitleştirecek. Workstation 14 Pro, Windows 10 ve Windows Server 2016 içindeki Sanal Tabanlı Güvenlik (VBS) ile güçlendirilmiş güvenlik sağlayacak. Bu özellik ayrıca birleşik uzatılabilir yerleşik yazılım ara yüzü Secure Boot ve sanal Güvenilir Platform Modülü ile en yüksek işletim sistemi güvenliğini sürdürecek.

VMware Workstation 14 Player, aynı misafir sistem ara katman teknolojisini destekleyecek en geniş işletim sistemi desteği, yüksek performans ve kurumsal politika ile kısıtlı sanallaştırılmış makinelerde çalışabilme gücü gibi özelliklere sahip Workstation 14 serisinin modernleştirilmiş bir versiyonu. Kurumsal veya BYO bilgisayarlar üzerinden tek bir sanal makine çalıştırmak isteyen işletmeler için ideal olan bu ticari çözüm ayrıca kişisel, ticari olmayan kullanımlar için de ücretsiz.

VMware Fusion 10 Serisi

VMware Fusion 10 Pro Mac, Windows ve Linux uygulamalarını bir Mac üzerinde geliştirip test edip çalıştırmak isteyen bilişim profesyonelleri için tasarlanırken geliştiricileri ve bilişim profesyonellerini destekleyecek en gelişmiş özelliklere sahip çözüm olmaya devam edecek. VMware Fusion 10 ise kişisel kullanım için geliştirildi; Touch Bar desteği, güçlendirilmiş GPU ve 3D grafik performansı ile güncellenmiş kullanıcı ara yüzü (UI) sayesinde en son yenilikleri Mac’e getirmeyi amaçlıyor. Bu çözüm serisi sayesinde Mac kullanıcıları Mac, Linux ve Windows 10’daki yenilikçi özelliklerin faydalanabilecek.

VMware Fusion 10 Pro çoklu işletim sistemi geliştirilmesi, test edilmesi ve DevOps/çevik iş akışlarının gelişimine entegreyi sağlayacak modern geliştirme ve test etme süreçlerinin temelini oluşturacak. Fusion BT profesyonellerine ve geliştiricilere kurumsal veri merkezlerini bir Mac üzerinden kontrol edebilecek ve veri merkezlerinin tasarımı ve test edilmesi, yönetimi, ağ tasarımı ve test edilmesi ve uygulama geliştirme ve test edilmesi gibi özelliklere uyumlu sanal makineleri çalıştırma imkanı veriyor.

VMware Fusion 10 Pro’nun modernleştirilmiş bir versiyonu olan VMware Fusion 10 sorunsuz çalışan Windows ve Linux uygulamaları entegrasyonu sayesinde doğal bir Mac uygulama deneyimi sunuyor. Artırılmış grafik performansı ve Apple Metal teknolojisi doğruluğu, Touch Bar desteği ve Windows 10’un en son versiyonlarını destekleme gibi özellikler geliştirmeler arasında bulunuyor.

VMware Ürün Pazarlama ve Son Kullanıcı Programlama yardımcı başkanı Dave Grant konuyla ilgili olarak “VMware son 10 yıldır VMware Fusion ile Windows’u Mac’te deneyimlemeyi sağlayan yenilikleri sundu. Aslen kişisel kullanım için tasarlanan Fusion zaman içinde BT profesyonelleri ve Fusion 10 Pro’nun son versiyonu ile geliştirme ve yönetim ekiplerine de hizmet verebilecek şekilde gelişti. Workstation serisi ile VMware geliştiriciler, BT profesyonelleri ve işletmelerin isteklerine 17 yıldır kulak veriyor, bu sayede VMware Workstation ekibi en özel soruna bile cevap olan çözümler yaratabiliyor. Günümüzün aşırı bağlı dünyasında güvenlik kritik bir role sahip, Workstation 14 serisi ile kullanıcılara işlerini yerine getirecekleri güvenli bir ortam sunuyoruz.” dedi.

Ücretlendirme ve satış tarihleri

VMware Fusion 10 Pro’nun 159 dolar ve VMware Fusion 10’un ise 79 dolarlık bir fiyat ile ekim ayında satışa sunulması bekleniyor. 22 Ağustos ile 1 Kasım tarihleri arasında Fusion 8.5 veya Fusion 8.5 Pro satın alan müşteriler ücret farkı ödemeden Fusion 10 veya Fusion 10 Pro’ya geçebilecekler. Fusion 8.5 sahibi müşteriler Fusion 10 Pro’ya 119, Fusion 10’a ise 49 dolarlık farkla geçiş yapabilecekler.

Aynı şekilde ekim ayında kullanıma sunulacak olan VMware Workstation 14 Pro 249,99 dolar, VMware Workstation 14 Player ise 149,99 dolarlık bir etikete sahip. VMware Workstation 11 ve 12 sahibi müşteriler VMware Workstation 14 Pro’ya 149,99 dolar ödeyerek geçebilirken VMware Player 7 Pro ve VMware Workstation 12 kullanıcıları 79,99 dolar farkla sistemlerini Workstation 14 Player’a yükseltebilecekler. 22 Ağustos ile 1 Ekim arasında VMware Workstation 12.5 Pro ve VMware Workstation 12.5 Player satın almış müşteriler yeni versiyona ücretsiz olarak geçiş yapabilecekler.