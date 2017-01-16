VMware OPEN-O projesine katıldı

VMware bugün önde gelen haberleşme, kablo ve bulut operatörlerinin ağ fonksiyonları sanallaştırma (NFV) altyapısı, yazılım tanımlı ağlar (SDN) ve güncel olmayan eski ağlar üzerinde uçtan uca hizmet verebilmelerini sağlayan ve The Linux Foundation tarafından yürütülen açık kaynak projesi OPEN-O’ya katıldığını duyurdu.

VMware ‘Premium Üye’ olarak hem yönetim kurulunda hem de pazarlama komisyonunda yer alacak ve teknik yönlendirmenin yanı sıra açık ve standartlara dayalı orkestrasyonun akışını ileri seviye taşıyan önemli bir rol oynayacak.

Günümüzde 400’den fazla iletişim hizmeti sağlayıcısı ve haberleşme operatörü mevcut. Bunların çoğu inovasyonlarına ivme kazandırmak ve yeni hizmetlerini daha hızlı ve daha düşük maliyetle tanıtmak istiyorlar. İletişim hizmeti sağlayıcıları ve haberleşme şirketleri ağ, bulut, mobilite ve BT mimarilerini tek bir platform üzerinde toplayarak ağ hizmetlerini ve uygulamalarını üstün bir çeviklikle ve sektör standartlarına göre ekonomik bir şekilde ulaştırmanın yollarını arıyorlar. OPEN-O, operatörlerin hizmet çevikliğini ve hızını önemli ölçüde artırarak daha yüksek kazanç elde etmelerini ve aynı zamanda genel maliyetleri düşürerek daha çok kâr etmelerini sağlıyor. China Mobile, China Telecom ve Hong Kong Telecom (HKT) gibi dünyanın en büyük operatörlerinin çoğu OPEN-O’daki VMware dahil olmak üzere birçok açık ağ inovatörünün arasına katılıyor.

OPEN-O direktörü, The Linux Foundation ağ ve stratejiden sorumlu başkan yardımcısı Marc Cohn, “OPEN-O projesi, sektörün açık standartlara dayalı orkestrasyon kullanma ve üretmeye yönelmesini temsil eden bir proje olarak operatörlerin NFV ve SDN mimarilerinden en iyi ve kârlı bir şekilde faydalanmalarını sağlıyor. OPEN-O’ya katılan operatörler milyarlarca mobil, yerleşik ve kurumsal müşteriden bir tabana sahip. VMware gibi lider NFV sağlayıcılarının da katılmasıyla OPEN-O gerek SDN, gerek NFV gerekse eski ağlar üzerinde karmaşık hizmetleri başarıyla yerine getirecek.”

VMware Telco NFV grubu, çözümlerden sorumlu başkan yardımcısı Gabriele Di Piazza, NFV kullanmak için sağlam bir NFV altyapısı gerekiyor ve OPEN-O projesi kapsamlı bir NFV ve çoklu bulut orkestrasyonu vadediyor. Müşteriler, dijital dönüşüm hedeflerini gerçekleştirirken kendilerine en büyük faydayı sunacak bu yola er ya da geç yöneleceklerdir ve OPEN-O’ya katılan VMware, NFV’nin evrimi ve haberleşme şirketleri ve iletişim hizmeti sağlayıcılarının NFV’yi kullanmasında büyük rol oynayacak önemli bir aktör olarak sektördeki pozisyonunu daha da güçlendirecektir.”