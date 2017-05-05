Vodafone 30 ilde 10 bin çocuğa kodlama öğretecek!

Türkiye Vodafone Vakfı, “Yarını Kodlayanlar” projesinde hedef büyüttü. Habitat işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 6 ilde 1.800’ü aşkın çocuğa ulaşan Vodafone, 2017-18 mali yılında kapsamasını beş katına çıkararak 30 ilde tam 10 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Şubat ayında Şanlıurfa’da Suriyeli çocuklara da kodlama eğitimi vermeye başlayan Türkiye Vodafone Vakfı, “Yarını Kodlayanlar” projesine KKTC operasyonunu da dahil edecek.

“Yarını Kodlayanlar” projesiyle yeni dönemde çocuklara temel kodlama programı “Scratch”in yanı sıra Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarının kodlanmasına yönelik Arduino eğitimleri de verilecek. Başarılı öğrenciler yurtdışına götürülerek kodlama alanında dünyanın önde gelen platformlarıyla tanıştırılacak.

Vodafone, yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi vermek üzere Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında Habitat işbirliğiyle başlattığı “Yarını Kodlayanlar” projesinin kapsamını genişletmeye devam ediyor. Bugüne kadar 6 ilde 35 eğitmenle 1.800’ü aşkın çocuğa ulaşan Vodafone, 2017-18 mali yılında 30 ilde 135 eğitmenle 10 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Şubat ayında Şanlıurfa’da Suriyeli çocuklara da kodlama eğitimi vermeye başlayan Vodafone, “Yarını Kodlayanlar” projesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki operasyonunu da dahil edecek ve Lefkoşalı çocuklara kodlama öğretecek.

Başarılı çocuklar yurtdışına götürülecek

Vodafone, “Yarını Kodlayanlar” projesinin yeni döneminde coğrafi kapsamın yanı sıra eğitim içeriklerini de genişletiyor. Buna göre, çocuklara temel kodlama programı Scratch’in yanı sıra Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarının kodlanmasına yönelik Arduino eğitimleri de verilecek. İlk etapta, İstanbul’da yaşları 10-14 arasında değişen 100 öğrenciye 10 eğitmenin yönetiminde verilecek Arduino eğitimlerinin ardından ulusal bir kamp düzenlenecek. Başarılı öğrenciler yurtdışına götürülerek kodlama alanında dünyanın önde gelen platformlarıyla tanıştırılacak.

“Yarını Kodlayanlar” projesinin yeni dönem hedefleri Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır’ın katılımıyla Vodafone Plaza’da düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Toplantıya “Yarını Kodlayanlar” projesini deneyimlemiş öğrenciler de velileri ve eğitmenleri ile birlikte katılarak projenin kendilerine kazandırdıklarını ve gelecek hayallerini anlattı. Toplantı, Vodafone Deneyim Merkezi’nin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Hasan Süel: “Teknoloji üreten nesil yetiştiriyoruz”

“Yarını Kodlayanlar” ile “sadece teknoloji tüketen” değil “teknoloji üreten” bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Tüm dünyada sürekli olarak yeni meslekler ve mesleki fonksiyonlar oluşuyor. OECD’nin son raporuna göre, bugünün çocuklarının yüzde 65’i henüz keşfedilmemiş işlerde çalışacak. Diğer yandan, STEM eğitimi ve meslekleri yaygınlaşıyor. ABD’de yapılan tahminler, matematik, bilgisayar sistem analizi, sistem yazılımı ve biyomedikal mühendislik gibi alanlardaki mesleklerde 2020’ye kadar yüzde 65’e varan oranlarda artış beklendiğini gösteriyor. Kodlama, dünya çapında STEM yaklaşımının ve eğitim müfredatlarının vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor. Çocuklara nasıl matematik öğretiliyorsa, kodlama da öğretiliyor. Bu global eğitim yaklaşımının önemli bir parçası olan kodlamanın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygın bir eğitim politikası haline getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Türkiye Vodafone Vakfı olarak Habitat işbirliğiyle çocuklarda kodlama bilincinin geliştirilmesine yönelik ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini geliştirdik. Bugüne kadar 6 ilde 1.800’ü aşkın çocuğa ulaştık. Şubat ayında projemizi Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli çocukları kapsayacak şekilde genişlettik. Önümüzdeki yıl 30 ilde 10 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Genişleme planımıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki operasyonumuzu da dahil edeceğiz. Yeni dönemde çocuklarımıza IoT gibi uygulamaları kodlayabilecekleri Arduino eğitimleri de vereceğiz. Başarılı öğrencilerimizi vizyonlarını artırmak üzere yurtdışına götürerek önemli global platformlarla tanıştıracağız.”

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu:

“Habitat Derneği olarak, 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Sahada 81 ilde 3 bin gönüllü eğitmenimiz var. Türkiye’de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel, bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bizim bu network’ümüz buna cevap veriyor. 2008’de Vodafone ile Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak projemiz ile 81 ilde binlerce gönüllü bilişim elçimizle 1 milyon kişiye bilgisayar kullanmayı öğrettik. Şimdi bu başarılı ağ çocuklara kodlama öğretmek için büyük bir potansiyel sunuyor. ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizi yeni döneminde bir üst seviyeye taşıyoruz ve tüm Türkiye’yi kapsıyoruz. Çocuklarımızın dijital yetkinliklerini artırmak için onlara Arduino eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimlerle çocuklarımıza yeni ufuklar açacağız.”

Eğitimlere Arduino da ekleniyor

“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında, yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Kodlama eğitimlerinde dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan MIT’nin çocuklara yönelik geliştirdiği “Scratch” programı kullanılıyor.

Yeni dönemde yaşları 10-14 arasında değişen öğrencilere Arduino eğitimleri de verilecek. Çocukların hayalleri ile gerçeklik arasındaki mesafeyi kısaltan Arduino, bilinmez bir kara kutu olarak görülen elektronik cihazların iç dünyasını aydınlatıyor. Teknik uzmanlığı olmayan insanlar için tasarlanan, kullanım kolaylığı sunan ve açık donanım özelliğine sahip olan Arduino, çocuklara kendi ısı ölçerlerini ya da uzaktan kumandalı araçlarını yapma imkânı veriyor.

Hackathon’lara devam

Eğitimlerin ardından bir günlük hackathon’lar düzenlenerek çocuklara takımlar halinde aynı ortamda belli bir sürede inovatif fikirlerini kodlara dökme imkânı sunuluyor. Projeyle bugüne kadar 5 ilde düzenlenen, Türkiye’nin en kapsamlı çocuk hackathon’larına yaklaşık 590 çocuk katıldı. Yeni dönemde de toplam 5 ilde hackathon düzenlenerek yaklaşık 500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Projenin uygulandığı iller

İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Edirne, Bursa, Manisa, Afyon, Denizli, İzmir, Aydın, Antalya, Mersin, Adana, Samsun, Trabzon, Düzce, Rize, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Gaziantep, Kars, Erzurum, Elazığ, Erzincan, Ankara, Kayseri, Konya, Eskişehir, Sivas, Lefkoşa.