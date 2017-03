Vodafone Arena’nın teknoloji altyapısına dev yatırım!

Akıllı stadyum altyapısı için 40 milyon TL’yi aşkın yatırım yapılan Vodafone Arena, Türkiye’nin en fazla teknoloji yatırımı yapılan stadyumu oldu. Türkiye’de içinde bir teknoloji merkezi bulunan tek stadyum olan Vodafone Arena, 5 katmanlı akıllı altyapısıyla ziyaretçilere ve taraftarlara kesintisiz iletişim deneyimi sunuyor.

Beşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Arena’nın iletişim altyapısını en yeni teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor. Akıllı stadyum altyapısı için 40 milyon TL’yi aşkın yatırım yapılan Vodafone Arena, Türkiye’nin en fazla teknoloji yatırımı yapılan stadyumu oldu. Türkiye’de içinde bir teknoloji merkezi bulunan tek stadyum olan Vodafone Arena, 5 katmanlı akıllı altyapısıyla ziyaretçilere ve taraftarlara kesintisiz iletişim deneyimi sunuyor. 50 bin ziyaretçinin aynı anda bağlantı ihtiyacını karşılayan Vodafone Arena’da taraftarlara 160 Mbps’ye varan hızlarda 4.5G bağlantısı sunulurken, bu hız Wi-Fi ile beraber 750 Mbps’ye ulaşıyor.

Diğer yandan, kullanıcılarına maçla ilgili her detaya maç sırasında her an ulaşma imkânı sunan “Vodafone Arena” mobil uygulaması, Vodafone Arena’daki maçların uygulama üzerinden stadyumun Wi-Fi bağlantısı kullanılarak canlı olarak izlenmesini sağlıyor. Bu şekilde, Vodafone Arena’daki 41.903 koltuk maçın her anının takip edilebileceği ekranlı koltuklara dönüşüyor. Vodafone Arena’ya gelemeyen taraftarlar ise futbolcular ve maçla ilgili çok özel istatistiklere ve ısı haritalarına ulaşabiliyor.

Vodafone Arena’nın akıllı stadyum altyapısı, Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un katılımıyla Vodafone Arena’da düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Toplantıda ayrıca, “Vodafone Arena” mobil uygulaması da canlı olarak deneyimlendi.

“Akıllı altyapıyı temelden kurduk”

Vodafone Arena’nın Vodafone’un Türkiye’ye olan güveninin en somut göstergesi olduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Beşiktaş JK ile 4 yıl önce 150 milyon doları aşan toplam değeriyle sadece Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına değil, aynı zamanda uzun soluklu bir gönül birliğine imza attık. Yatırımlarımızın en büyüğünü, Vodafone Arena’nın Türkiye’nin ilk ve en iyi akıllı stadyumu olmasını sağlamak için yaptık. Vodafone Arena’nın sadece akıllı stadyum altyapısı için 40 milyon TL’yi aşan bir yatırım gerçekleştirdik. Vodafone Arena, dijitalleşme vizyonumuzun görkemli bir abidesi olarak İstanbul’un ve Türkiye’nin kalbindeki yerini aldı. Vodafone Arena ile Türkiye’nin çok önemli bir değer kazandığına inanıyoruz. Vodafone Arena, pek çok inovatif özelliğinin yanı sıra teknolojisiyle de öne çıkan bir stadyum. Dünyadaki en iyi örnekleri inceledik ve küresel ortaklarla işbirliği yaptık. Vodafone Arena’ya dünyanın en ileri teknolojik altyapılarından birini kurduk. Bu altyapıyı, Avrupa’da bir ilk olarak, inşaat aşamasından itibaren planlı ve entegre bir biçimde hayata geçirdik. Vodafone Arena’yı dünyadaki birçok stadyumdan ayıran en önemli özelliği bu diyebiliriz. Bu sayede, taraftarlara ve ziyaretçilere maç günleri uçtan uca dijital deneyim yaşatabiliyoruz. Aynı anda 50 bin taraftarın tek ses tek yürek olabilmesini sağlayabiliyoruz.”

“Dijital düşünüp dijital davranan bir stadyum yaptık”

Vodafone ile 2013 yılında bir hayale ortak olduklarını belirten Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman ise şu şekilde konuştu:

“Başkan olmadan önce sadece Türkiye’nin değil dünyanın en iyi stadyumlarından birini inşa etme hayalim vardı. Vodafone’un da Türkiye’nin ve İstanbul’un kalbinde bir dijital dönüşüm abidesi yaratma hayali ile hayallerimiz birleşti. Ancak, bu hayali gerçekleştirmek hiç kolay olmadı. İstanbul’un göbeğinde trafiğin çok yoğun olduğu bir bölgede, son derece zorlu koşullar altında Vodafone Arena’yı inşa ettik. Koltuklarından çatısına kadar her noktada ‘dijital düşünüp dijital davranan’ uçtan uca akıllı bir stadyum yaptık. Nisan 2016’da 114 yıllık tarihimizde yeni bir sayfa açarak dünyanın en modern stadyumlarından birinin açılışını gerçekleştirdik. Vodafone Arena, daha ilk yılında pek çok başarının sahibi oldu. Dünyada ‘Yılın Stadyumu’ seçildik. Türkiye’de taraftarının en çok doldurduğu stadyum olduk. UEFA Kupası finali ve Süper Kupa’ya ev sahipliği yapmak için aday olduk. Beşiktaş JK olarak birlikte yürüdüğümüz markalarla el ele değer kazanmaya devam ediyoruz. Vodafone gibi bir dünya devi ile birlikte olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.”

5 katmanlı akıllı altyapı

Türkiye’de içinde bir teknoloji merkezi bulunan tek stadyum olan Vodafone Arena, 5 katmanlı akıllı altyapısıyla dikkat çekiyor:

Akıllı stadyum altyapısının ilk katmanı, teknolojinin kalbi olan data ve telekom odalarından oluşuyor.

oluşuyor. İkinci katmanda, Vodafone Arena ziyaretçileri Vodafone SüperNet Wi-Fi ve 4.5G ile kesintisiz bağlantı deneyimi yaşıyor.

ile kesintisiz bağlantı deneyimi yaşıyor. Üçüncü katmanda, tek merkezden yönetilen ekranlar ve videowall’lar bulunuyor.

bulunuyor. Dördüncü katmanda, Vodafone Arena’nın pusulası mobil uygulama yer alıyor.

yer alıyor. Son katman ise maç deneyimini zenginleştiren Vodafone servislerini kapsıyor.

Stadyumda canlı maç yayını

Taraftarlar ve ziyaretçilerin dijital deneyimini artırma hedefiyle geliştirilen “Vodafone Arena” mobil uygulaması, kullanıcılara maçla ilgili her detaya maç sırasında her an ulaşma, ayrıca sürpriz istatistikleri ve ısı haritalarını takip etme imkânı sağlıyor. Vodafone Arena’ya gelemeyen taraftarlar, uygulama sayesinde maçla ilgili çok özel istatistiklere ve ısı haritalarına ulaşırken, stadyum ziyaretçileri canlı maç yayını izleyebiliyor. Yenilenen uygulama, tüm maçın uygulama üzerinden stadyumun Wi-Fi bağlantısı kullanılarak canlı olarak izlenmesini sağlıyor.

Vodafone Arena’nın akıllı stadyum altyapısı son bir yılda son derece başarılı bir performans gösterdi. Son bir yılda gerçekleşen 24 maçta:

264 bin kişi, toplam 8 terabyte data kullandı.

Kullanılan datanın büyüklüğü, ortalama kalitede 17 milyon fotoğrafa, 2 milyon şarkıya ya da 12 bin filme denk geliyor.

denk geliyor. Vodafone Arena’da 160 Mbps hız seviyelerinde mobil bağlantı sağlandı.

hız seviyelerinde mobil bağlantı sağlandı. 250 bin kişi, Wi-Fi ile toplam 10 terabyte data kullandı.

750 Mbps hız seviyelerinde Wi-Fi bağlantısı sağlandı.

Seyirciye göremedikleri de sunuluyor

Vodafone Arena’nın dijital kalbini, sistem odası ve telekom odaları oluşturuyor:

Sistem odasında 69 adet kabinet ve 228 adet aktif cihaz bulunuyor.

bulunuyor. 50 bin ziyaretçinin aynı anda bağlantı ihtiyacı karşılanıyor.

Yüksek hızda ve kesintisiz internet bağlantısı için 380 anten ve 620 Wi-Fi noktası kullanılıyor.

kullanılıyor. 4.5G bağlantısı için çatıda 74 ; soyunma odaları, restoranlar, asansörler ve otopark girişi gibi kapalı alanlarda ise yaklaşık 250 ayrı noktadan kapsama sağlanıyor.

; soyunma odaları, restoranlar, asansörler ve otopark girişi gibi kapalı alanlarda ise yaklaşık sağlanıyor. İleri yayın teknolojisi kullanılıyor.

700’den fazla TV, 43 farklı noktada 8 çeşit videowall ve 2.200 koltuk içine konumlandırılan interaktif ekran ile seyirciye sadece gördüğü değil, göremedikleri de sunuluyor.

Yeni servislerle maç konforu artacak

Vodafone, ziyaretçilerin maç konforunu artırmak üzere Beacon teknolojisine dayalı lokasyon tabanlı servisler sunmaya da hazırlanıyor. Bu kapsamda, özel istatistikler, ödeme sistemleri, yüz izleme (face tracking) teknolojisi ve zenginleştirilmiş görsel servisler sunulacak.