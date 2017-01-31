Vodafone ev kadınlarını dijitalleştirmek istiyor

Vodafone, ev kadınlarına yönelik özel teklif ve avantajlarla zenginleştirdiği, iletişim ve iletişim dışı faydalardan oluşan “Vodafone Altın Kulüp” programını tanıttı.

Vodafone’un, ev kadınlarını dijital dünyanın imkânlarıyla buluşturmak amacıyla geliştirdiği program kapsamında ev kadınları için uygun fiyatlı tarifeler, Vodafone’lularla ücretsiz konuşma, cihaz ve marka indirimleri gibi pek çok avantaj sunuluyor.

Bu doğrultuda, 81 il, 850 ilçede 6 bin 500ü aşkın mağazasıyla Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve en uygun fiyatlı market zinciri A101 ile stratejik bir işbirliğine de imza atan Vodafone, Altın Kulüp çatısı altında sunduğu Altın Tarifeler’e A101 mağazalarından ulaşılmasını sağlayacak.

Vodafone ve A101 işbirliğinin detayları, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, A101 CEO’su Erhan Bostan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un katılımıyla düzenlenen basın toplantıyla tanıtıldı.

Ev kadınlarına özel iletişim fırsatları

Vodafone’un ev kadınlarına özel olarak geliştirdiği “Vodafone Altın Kulüp” programı kapsamında ev kadınlarının ihtiyaç ve beklentilerine uygun çeşitli iletişim ve iletişim dışı faydalar sunuluyor. Buna göre, “Vodafone Altın Kulüp” üyesi kadınlar, özel avantajlara sahip Altın Tarifeler’den faydalanabiliyor. Faturasız abonelere yönelik olarak tasarlanan ve sunulan bu tarifeler, her yöne dakika ve SMS’in yanı sıra avantajlı mobil internet seçenekleri içeriyor. Altın Tarifeler aynı zamanda ev kadınlarına gün içinde saat 12:00-16:00 arası Vodafone’lu sevdikleriyle ücretsiz konuşma imkânı da sağlarken sosyal medya kullanımı için ücretsiz mobil internet hizmeti de veriliyor. Diğer yandan, “Vodafone Altın Kulüp” üyesi kadınlara, hem kendileri hem de ailelerinin tercih ettiği marka ve mağazalarda yıl boyunca özel indirim ve avantajların yanı sıra, kadın ve çocuk sağlığı gibi bilgi servislerinden faydalanma imkânı sağlanıyor.

Vodafone Altın Tarifeler, A101 mağazalarından satın alınabilecek

Ev kadınları, “Vodafone Altın Kulüp” çatısı altında sunulan Altın Tarifeler’e A101 mağazalarından ulaşabilecek. Bunun için en yakın A101 mağazasına sadece kimlikleriyle giderek yeni hat almaları ya da numara taşıma başvurusu yapmaları yeterli olacak. Ülke genelinde 81 il, 850 ilçe ve 6bin500den fazla mağazasıyla Türkiye’nin en hızlı büyüyen discount market zinciri olan A101, yaygın mağaza ağının yanı sıra güçlü dağıtım kanalı ve yüksek müşteri trafiği ile de Vodafone’un ev kadınlarına erişimini kolaylaştıracak.