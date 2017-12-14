Vodafone, Gartner’a göre ‘M2M’ lideri

Araştırma şirketi Gartner Vodafone’u dört yıl üst üste makineler arası iletişim teknolojilerinin lideri olarak ilan etti. Şirket uluslararası liderler liginde Magic Quadrant Lideri olarak nitelendirildi.

Vodafone, ardı ardına dördüncü yılında da Gartner tarafından Dünya Çapında Yönetilen Makinalar arası internet (M2M) Hizmetlerinde Magic Quadrant Lideri olarak nitelendirildi. Şirket, liderler kadranında “uygulama becerisi” ve “vizyon bütünlüğü” ile en üst sırada yer aldı.

Gartner’ın Vodafone’u art arda dört yıldır Liderler kadranına yerleştirmesini, şirketin Nesnelerin İnterneti (IoT) alanındaki vizyonuna bağladığını dile getiren Vodafone IoT Direktörü Erik Brennels “IoT yeteneklerimizin sürekli geliştirilmesi ve Darbantt Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) gibi yeni teknolojilere geçişin, daha fazla müşterimizin Nesnelerin İnternetinden en üst düzeyde faydayı elde etmesini sağladığına inanıyoruz” dedi.

Brenneis sözlerini şöyle sürdürdü: “Gitgide daha da rekabetçi bir manzara ile karşı karşıya kalıyor ve bu rapordaki konumumuzu korumuş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. IoT’nin halihazırda yaşamları ve şirketleri dönüştürdüğü bu ortamda gelecek heyecan verici görünüyor. Barometer raporumuza göre, teknolojiyi benimseyenlerin %79’u, gelecek beş yıl içinde IoT’nin ekonominin geneli üzerinde muazzam bir etki yapacağını söylüyor.”

“Gelecekteki heyecan verici gelişmelerin temelinde IoT teknolojisi var”

Vodafone Grubu tarafından yayımlanan son IoT Barometer Report verilerinin, gelecekteki heyecan verici gelişmelerin temelinde Nesnelerin İnterneti teknolojisinin bulunduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise şunları söyledi:

“İşletmeler ve müşteriler 2018’de de yoğun bir şekilde IoT teknolojisinden yararlanmaya devam edecekler. 2020’ye kadar dünyada tahmini 50 milyar IoT sensörü bulunacağını düşünürsek bu, aynı zamanda eski iş modelleri için yıkıcı bir etkiye sahip olacak. IoT Barometer raporuna göre de Nesnelerin İnterneti kullanım oranı hızla yükseliyor. 2013’ten günümüze IoT teknolojisini kullananların sayısı 2 katından fazla büyüdü, kullanım oranı 2013’te %12 iken 2017’de %29’a yükseldi. 2016’dan bu yana en fazla büyüme gösteren sektörler %19’dan %27’ye çıkan ulaşım ve lojistik ile, %20’den %26’ya çıkan perakende sektörleri oldu. Şirketler IoT’ye yapılan yatırımın geri dönüşünün oldukça yüksek olduğuna değiniyor, gelirlerinin arttığını ifade eden şirketlerin ortalama gelir artışı %19 seviyesinde. Diğer yandan, Darbantta Nesnelerin İnterneti teknolojisi ile çekim kalitesi çok iyi olmayan alanlarda; örneğin yerin altında, kapsama alanları geliştirilerek veri iletişimi sağlanabiliyor. Vodafone olarak; bağladığı nesne sayısı itibariyle dünyanın en büyük IoT Hizmet sağlayıcısı konumundayız. 25 yıllık tecrübeyle, 50’yi aşkın ülkede 55 Milyon’dan fazla “nesneye” hayat veriyoruz. Türkiye’de de ilk kez “Nesnelerin İnterneti Platformu”nu hayata geçirdik.

Tüm cihazlar bu platformda hayat buluyor ve platform sayesinde, her sektörde bağlantılı servisler herhangi bir altyapı yatırımına ihtiyaç duyulmaksızın hızla geliştirilebiliyor. Geliştirilen M2M servisleri, Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü’nde güvenli bir şekilde saklanabiliyor. Darbantta Nesnelerin İnterneti teknolojisini Türkiye’nin 81 ilinde kullanıma sunan ilk operatör de yine Vodafone oldu. Global deneyimimizden aldığımız güçle, kurumları dijitalleşme yolculuklarında en üst seviyede desteklemeye devam edeceğiz” dedi.